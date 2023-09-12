「回憶中的香港味道」餐飲劇場第二回經典名菜主導｜何故專欄

2023年9月7日，因為超強颱風蘇拉襲港而延期的「回憶中的香港味道」餐飲劇場第二回「富嘉閣經典名菜夜宴」，圓滿結束！



圖片來源：何故

先後在5月及7月，於金碧酒家舉行的「回憶中的香港味道」餐飲劇場反應熱烈，感謝大家的支持！徇眾要求下，我們再接再勵，但今次為大家安排的並非一般的懷舊中菜，而是經典名菜！

好榮幸，可以和前輩李文基師傅（基哥）合作！基哥是名廚「阿一鮑魚」楊貫一徒弟，現為富嘉閣總經理，他特別從《中國名菜集錦》中精選了多款時令經典菜式，讓我們大飽口福，亦大開眼界。

圖片來源：何故

這夜基哥選取的菜式，分別是：順德魚雲羹、金牌蝦多士拼琵琶豆腐、釀花膠筒伴珍菌、金華玉樹雞、鳳眼菓炆肉排、鮑汁蝦籽柚皮、經典樟茶鴨、基哥齋煲、上湯片兒麵、懷舊馬拉糕，每一味都是有典故、有故事、亦有基哥的心思，重點是在其他地方未必吃得到！

這夜的讀劇劇本，不是在金碧酒家演出的《餐桌上的戰爭》，而是改編自同樣收錄於《回憶中的香港味道2》的《準備好大吃一場》，內容呼應上述的經典菜式，由我親自演繹，可算是過足戲癮。

圖片來源：何故

《準備好大吃一場》的主角，是一名「城市記錄員」，他感慨很多歷史悠久、有代表性的香港著名食店相繼結業，打算用屬於自己的方法，記錄這個城市的不同味道，他偶然發現這場經典名菜夜宴，對菜式的名稱和食材非常好奇，提出了各種有趣的問題⋯⋯

圖片來源：何故

讀劇的上半場完結後，大家都已經「準備好大吃一場」，夜宴正式開始！

好友清酒達人Eric Ng，特別精選了四款日本清酒，包括：福岡若竹屋 nudy + 純米大吟釀、山形竹之露純米吟釀、廣島西條鶴純米大吟釀和歧阜日本泉純米吟釀，美酒配佳餚，令這一系列的經典名菜得以昇華！

圖片來源：何故

讀劇的下半場，不再是我的獨腳戲，先由基哥和Eric Ng簡介《中國名菜集錦》的出版緣起和精美內容，基哥也回應了「城市記錄員」的提問，講解每味菜式的特色，以及飲食的小知識。

一般的金華玉樹雞配菜心，為什麼基哥會配勝瓜？基哥的鮑汁蝦籽柚皮有什麼特別？基哥有什麼特別方法處理柚皮？鳳眼菓是什麼東西？基哥的琵琶豆腐有什麼特別煮法？基哥的樟茶鴨選用什麼鴨和茶葉？為什麼「基哥齋煲」竟然會有蠔豉？「片兒麵」究竟是什麼麵？

圖片來源：何故

基哥學識淵博，經驗豐富，而且風趣幽默，在他生動活潑的講解下，大家都獲益良多，滿載而歸！

期望在不久將來，籌辦更多不同形式和美味的餐飲劇場，和大家繼續「大吃一場」，一起用屬於自己的方法，記錄「回憶中的香港味道」！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook