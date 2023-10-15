《豐子愷》以希望為主題的本地原創人物傳記舞台劇傑作｜何故專欄

《豐子愷》是一部見證時代，借鏡歷史，展望未來，振奮人心，以「希望」為主題的本地原創人物傳記舞台劇傑作。



《豐子愷》劇照（圖片來源：新域劇團）

《豐子愷》是新域劇團「三十而立」的重要演出，既有國家情懷，亦有人文關懷，更有普世價值。新域劇團成立於1993年，2023年4月由盧偉力博士接棒出任藝術總監一職，承接劇團創辦人蔡鍚昌先生開拓「中國文化系列」，傾力製作出這部承先啟後的30週年誌慶演出。

《豐子愷》劇照（圖片來源：新域劇團）

《豐子愷》由盧偉力博士編劇和導演，張達明領銜主演，潘芳芳、倪秉郎、冼振東、江浩然、胡境陽等主演。張達明是本劇的焦點，他的豐子愷造型惟妙惟肖，形神兼備，然而，張達明於2011年不幸確診鼻咽癌，經過長達7年的抗癌期，病情雖然穩定了，卻有大量後遺症，包括講對白有困難。無可否認，張達明有部分對白的確講得不算清楚，卻是瑕不掩瑜，如果飾演青年豐子愷的黃靖濤也是這樣講說話，更可視為一種特色。

《豐子愷》劇照（圖片來源：新域劇團）

《豐子愷》透過通過漫畫家豐子愷的青年、中年、晚年三段不同人生歷程，平實地呈現其善美高格、德藝有情的一生。豐子愷（張達明 飾）青年時追隨李叔同（倪秉郎 飾）、夏丐尊（冼振東 飾）等良師益友確立藝術教育的信念將貫串全劇，抗日戰爭時帶着妻子（潘芳芳 飾）、親姐豐滿（江浩然 飾）和多名子女一起走難的日子，晚年遇上文化大革命時受到迫害的苦難日子，無論是順境逆境，豐子愷始終在不可知的苦難中守護善良童心。

《豐子愷》劇照（圖片來源：新域劇團）

《豐子愷》讓我們重新認識一位偉人豐子愷。豐子愷被譽為中國漫畫藝術的先驅，但原來除了是我熟識的漫畫家、書畫家、文學家、散文家，還是中國近代最重要的翻譯家之一，豐子愷一生翻譯的著作有三十多部，涉及文學、美術、音樂等領域，年輕時翻譯了俄國著名作家屠格涅夫的《初戀》和《獵人筆記》，晚年完成了跟師長的約定，翻譯了日本古典名著長篇小說《源氏物語》（世界上最早的長篇小說），填補了日本古代文學名著翻譯的空白，可算是中國翻譯界的創舉！然而，豐子愷最厲害是他同時精通音樂，藝術理論著作除了《豐子愷美術講堂》，還有《豐子愷音樂講堂》，是一位多才多藝，造福後世，令人佩服的藝術家。

《豐子愷》劇照（圖片來源：新域劇團）

《豐子愷》的英文劇名非常有趣，竟然是「Feng Zi Kai - A Chinese Father」。盧偉力博士以「中國父親」為英文副題，嘗試向觀眾傳達豐子愷在藝術家以外的另一面，讓大家明白為什麼豐子愷的作品總是充滿童真，因為他不只是一個優秀的藝術家，更是一個好父親，或許，正因為他是一個好父親，他才會成為一個優秀的藝術家，以及好老師！《豐子愷》的另一個重點，正是闡釋了教育對一個民族的重要性。

《豐子愷》劇照（圖片來源：新域劇團）

《豐子愷》的故事由文化大革命開始，豐子愷在批「黑畫」運動期間，背著莫須有的罪名，遭受批鬥和迫害，蒙受了極大屈辱，更被迫跟子女分離，情況比日軍侵華時更惡劣，故此有「每一個晚上，都可能是最後一個晚上！每一個清晨，都可能是最後一個清晨！」的覺悟。在10月1日晚上看到這一幕，別有一番體會和共鳴。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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