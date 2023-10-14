《我的天堂城市》題材冷門台灣文藝片　困境裡尋找希望｜何故專欄

《我的天堂城市》是一部題材較為冷門的台灣文藝片，全片在美國紐約拍攝，以三個「台灣人在紐約」的相連故事，描述在紐約這個看似天堂的城市，亞裔新移民如何在困境裡尋找希望，以及在紐約生活的意義。



《我的天堂城市》海報

《我的天堂城市》由台灣新生代導演俞聖儀編劇及執導，這是她的首部劇情長片，在獲得紐約市婦女基金（NYC Women’s Fund）的補助後，由她執導的短片改編而成，入圍美國第43屆夏威夷國際電影節「臺灣電影焦點」項目。俞聖儀為了她的電影夢，曾就讀紐約大學蒂施藝術學院，現時已定居紐約，她在訪問時表示，剛在紐約生活時的她，如同電影第一段的智美，兼著翻譯的工作，而且她來到紐約後變得愛哭，故此，本片有不少俞聖儀在紐約的親身經歷，而且有很多淚水。

《我的天堂城市》劇照

《我的天堂城市》的第一個故事，是人在異鄉迷失自我的窮困學生智美（宋芸樺 飾），在拮据時偶然擔任中英文即時翻譯員，從而接觸到不同的人，慢慢走出失戀的陰霾，尋回自己的價值；第二個故事是熱愛街舞夢的電腦工程系研究所高材生Jack（姜濤 飾），偶然遇見從新加坡來到紐約的時裝設計系交換生Lulu（李嘉文，前藝名「黃慘盈」 飾），二人火速墮入愛河，但因為LuLu不能留在紐約，他倆必須在工作和愛情之間作出選擇；最後一個故事，是移居紐約的小夫妻家生（姚淳耀 飾）與小慈（魏蔓 飾）照顧患有心理疾病的兒子Jasper，嘗試拯救快要崩潰的家庭，並且找回彼此的愛。

《我的天堂城市》劇照

《我的天堂城市》的片名其實有點誤導，故事的主角都不似是生活在「天堂」，但又說不上是「地獄」，個人認為劇情可以更激烈和煽情，特別是第三段！如果第二段是同性戀，將會更具話題性，亦更貼近紐約的多元文化。持平而論，《我的天堂城市》節奏緩慢，故事平淡，亞裔新移民的題材亦不算太吸引，香港和台灣觀眾都欠缺共鳴，而且，本片的拍攝上仍需改善，太多主角的近鏡大頭，不像一般的大電影，更似是用手機瀏覽的網上短片，或許，對於主角的粉絲們這不是問題，甚至會為之鼓掌，但我在大銀幕觀看本片時，個別畫面明顯看見焦距和質感上的瑕疵，觀感大打折扣。《我的天堂城市》的三段故事的聯繫太刻意且薄弱，劇情亦有些牽強，或者說是未有善用各種文化上的衝突，全靠一群出色演員挽回失分。

《我的天堂城市》劇照

《我的天堂城市》的五位主演各有特色，個人認為，姜濤是本片最大亮點，散發着耀眼光芒，更重要是發揮了他的語言天份和跳舞技能，他的國語完全沒有香港口音（或者是我聽不出來），他的Hip-hop舞蹈也比想像中的精彩，真正的衝出亞洲！宋芸樺被譽為「愛情片女王」，她那一段竟然不是以愛情為主，反而是透過她來見證亞裔在紐約的生活是如何悲慘，實在有點浪費！相比之下，跟姜濤合演情侶的李嘉文更突出，也更搶鏡，特別是她和姜濤的「床戲」。姚淳耀貴為台灣金鐘獎視帝，表現只算是不過不失。魏蔓是意外驚喜，演活為了家庭放棄夢想，卻受盡委屈的妻子、母親和女兒，令人留下深刻印象。

《我的天堂城市》劇照

《我的天堂城市》的另一主題是兩代關係，小慈的父親和Jack的母親，都是傳統的華人父母，對子女管教甚嚴，小慈因為兒子的亞斯伯格症而痛苦時，父親也不會明白、接納和諒解，Jack「跳舞的時候，就像掌控整個世界」，因為這是他可以短暫不受母親控制的私人時間。慶幸智美的父親（喜翔 飾）比較開明，沒有給予她太大壓力，她才可以重新振作。透過主角的不同經歷，《我的天堂城市》讓我們一起反思如何掌控屬於自己的人生，如何用自己的方法建構出屬於自己的「天堂城市」。

《我的天堂城市》劇照

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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