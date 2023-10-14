隼消防團｜當小鎮存亡生死　成為關鍵主題線索｜還是日本｜湯禎兆

今季日劇中，除了備受人注目的《ＶＩＶＡＮＴ》外，《隼消防團》是另一水準較高的作品，由《半澤直樹》的作者池井戶潤的同名小說改編，質素的確較有保證。劇中的山村故鄉隼，正確名之是八百萬町的隼地區，事實上乃有真實地域依據的。其實那是以作者自身故鄉為舞台的作品，池井的故鄉在岐阜縣加茂郡八百津町的久田見，更為甚者以隼消防團為背景的構思，其實作者也早有交代源自故鄉友人的生活經驗。池井與故鄉一名兒時好友一直保持聯絡，而故鄉的消防團組織也真實存在，此乃自然而然成為小說中的關鍵脈絡。

文：湯禎兆｜原題：《隼消防團》的小鎮存亡戰



《無名之町》

不過更重要的，是他把小鎮的存亡生死，建構為關鍵的主題線索。事實上，近年此乃日本流行文本中一常見的素材，我即時想起東野圭吾２０年的《無名之町》（或譯《迷宮裏的魔術師》，不知何時又會出現電影版）。《隼消防團》的設定其實《無名之町》頗為接近。名為隼的小鎮因出了一位薄有名氣的小說家三馬太郎（中村倫也飾），加上他決定回到小鎮居住，於是為提升小鎮形象去扭轉衰落狀況帶來了一絲契機。情節上更設計由他寫出了一齣以當地為背景的連續劇，且由地方政府出資製作，儼然就是一次小鎮自救的行動工程。日劇去到此的安排，不正是《無名之町》的變奏樂章嗎？《無名之町》的主軸，一切正是由小鎮出了著名漫畫家釘宮克樹開始，他的漫畫名作《幻腦迷宮》以「無名之町」為原型，即以故鄉為據，作為經年長期連載的暢銷作，自然成為小鎮上各方窺伺的「金蛋」，小鎮上的兇殺案也由此而鋪陳發展起來。此所以《隼消防團》的主題素材，確有時代印記的特色存在。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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