新銳影像藝術家鄭子峰：從平面中尋找逃離的缺口｜香港國際攝影節

【香港國際攝影節/展覽/ 專訪/ 攝影】影像具有獨特的能力，能夠直接觸動人們的感官和情感，並且對於不同的人可能有各異的理解。常言道：一張圖片勝過千言萬語，影像的力量可以在短暫的一瞥間傳達出深刻的意義。



始於2010年的香港國際攝影節，向來為影像、攝影提供一個多元化的表現平台，並且會連結海外與本地的影像創作者，對不同社會人文狀況展開討論與回應。今年的攝影節現已舉行，是一個難得機會，從來自不同環境土壤的創作人的視點，探討這些年來經歷了環境劇變的時代如何憑藉創作尋覓各自的方向與出路。



鄭子峰先後畢業於香港浸會大學傳理學院及香港中文大學藝術系。他的新聞攝影工作曾獲多個國際攝影比賽肯定。近年亦試圖開拓紀實攝影以外的創作路徑（圖片來源：受訪者）

香港國際攝影節於2018年衍生出衛星展覽計劃，本意是在展覽空間缺乏的環境之下，開拓日常空間、社區角落作為展覽場地，今年特意甄選出7位香港創作新晉，各自以一年時間借鑑經歷與經驗視野思考創作的意義與價值，其中一位創作者，是擁有8年新聞攝影工作經驗的Jeff（鄭子峰），曾獲多個國際攝影比賽肯定，近年亦嘗試開拓紀實攝影以外的創作路徑，是次的展覽《太平》，是一場沉澱經歷的旅程，於去年底踏上香港的公路之旅，沒有特定的目的地，創作細節在過程中構思，最後迎來燒車的結果，藉此抒發自己與眾人內心的鬱結。

圖片來源：受訪者

問及創作的初衷，Jeff指出源於多年來的新聞攝影工作中，見證種種的社會變遷與各個階層的不同故事，即使是從客觀的視點出發，亦會累積出個人感受，慢慢重疊起來形成內心的鬱結與創傷。作為攝影者，最能夠體會到照片當中蘊藏的力量。喜愛開車兜風的他，往往藉此作為紓解的一種方式，直到一次萌生起燒車的念頭，想以車作為載體建構出一段長影片創作。「於香港要燒一架車不容易，最後是以拍攝電影的標準去做，但燒車並非尋求一刻的爽快，結果並不重要，重點是找來一大班朋友一起目睹這件事，各人面對各自不同的困境，大家一起去凝視燒車這個畫面，或許可以在困惑之中尋找出口。」

「結果並不重要，重點是找來一大班朋友一起目睹這件事，各人面對各自不同的困境，大家一起去凝視燒車這件事，或許可以在困惑之中尋找出口。」（圖片來源：受訪者）

在策展的過程中，Jeff一直在思考透過影像，觀眾在這個空間可以得到甚麼？空間分為兩個屏幕，各自的片段有些是分裂的，有些是可以結合的，但卻沒有明確的敘事，在不同時點進入空間都有不同的感受。「這裡並非電影院，更具自由度與可能性，觀眾在兩個屏幕之間追逐片段的過程亦帶來不同的感受，最後得出開放的思考空間。」Jeff作為導演卻沒有明確的指令去拍攝片段，更多的是與演員和其他攝影師一起去參與、感受這個過程：「我唯一對演員的指令是：當自己是一個載體，然後去吸收大家的想法再表現出來。」一行人在車廂內分享大家的故事，例如其中一位攝影師曾經在一段時間內失去了所有的記憶，就由演員用自己的身體去展現這些狀態，Jeff最後以電子音樂的元素模仿大家在公路上的感覺。

空間分為兩個屏幕，各自的片段有些是分裂的，有些是可以結合的，但卻沒有明確的敘事，在不同時點進入空間都有不同的感受。（圖片來源：受訪者）

當觀眾一如既往地希望從零碎的片段串連出故事最後是不果的，在影片中特意加入拍攝過程的片段，令觀眾有所抽離，不會過於沉溺於敘事之中，觀眾不斷在抽離與進入之間徘徊，影片亦是拍攝與現實的結合。「新聞攝影很講求敘事、張力、故事，但回想起自己的創作世界內並不需要太多故事、不需要太多合理化的事情，片段總是零碎的，事件本身往往已經有足夠的力量。」Jeff希望去掉敘事的外殼，透過符碼、意象，結合觀者自身的記憶、經驗，碰撞出各自獨一無二的語句。

演員當自己是一個載體，然後去吸收大家的想法再表現出來。（圖片來源：受訪者）

展覽主題為《太平》，語帶雙關，除了是指今刻紛擾中的平靜，亦是創作者渴望從「平面」中尋找逃離的缺口。「有些朋友評價我的作品很平面，但我有時覺得看事情並不需要太立體。此外，是次影片亦盡量簡化，片段長度盡量縮減，文本也作出多次簡化，在過程中我不斷思考是否需要灌輸太多資訊給觀眾，正如當一個人去理解另一個人，永遠也不可能得到全面的理解，大多時也是靠著一些零碎的印象串連在一起。」

或許我再也無法停止製造更多的影像，可是我學會了聆聽，學會了觸摸，學會了接納無處可逃的自己。只有這樣，才有前進的可能。 鄭子峰

更多展覽作品：

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INFO

Jeff Cheng 鄭子峰 《With All Flatness 太平》

日期：即日起至11月19日

地點：EJAR 東玉藝興（阿公岩筲箕灣內地段635號4樓A室）

