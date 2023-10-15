專訪香港詩人吳敏鈴｜收集途人的生命片刻　將成長痛化作詩意語言

【專訪/詩人】若是遇到詩人吳敏鈴（Forest Ng）即興寫詩活動，迎頭就會看到一句：「在香港寫詩維生可以嗎？」相信這也是很多人看到香港詩人時所冒起第一個念頭。或許是為了驗證這個想法，她舉行多次「你出題 我寫詩」活動，逐漸收集各種陌生人故事，部分輯錄於她新詩集《我們都是被星光哄騙的孩子》。寫詩九年，今年終於出版個人詩集，不僅是自己成長印記，同時也能看到途人的生命片刻，那麼這本詩集背後又有什麼故事？



香港詩人吳敏鈴（攝：陳葦慈)

「你出題 我寫詩」

筆者初見Forest是在今年初，大家還需要戴上口罩出門的時候。記得當時她在太平山街某條小巷裡鋪開一塊布，坐在小摺凳上，一旁放上兩張約A3尺寸畫紙，一張寫著「你出題 我寫詩」，另一張則向途人叩問：「在香港寫詩維生可以嗎？」景象在小巷暗色牆面襯托下尤其醒目，讓人路過就禁不住駐足。如是我留下題目，少刻便得到一首《停留》，原來那是她第一次舉行即興寫詩活動。

事隔九個月，適逢她推出個人詩集《我們都是被星光哄騙的孩子》，便向我們解畫當時情境：「最起初我是製作了一些尋人啟事，題目是『你出題 我寫詩』，每一張單張上十句詩句，如果感興趣就可以撕下紙條帶回家。後來我在單張上添上時間、地點、日期，讓這件事落地變成一個具體活動。」單張上詩句原來別有講究，都是她特意為此創作：「我當時考量是這十句必須短而精，能夠馬上引發思考，擊中人心某部分。譬如有一句『活下來是為了好好的愛』寫在疫情時，感覺大家在充滿限制狀態下滯留了很久，是共同從某種劫難中存活了下來；而另一句『半信半疑會選擇半信』寫的是我們猶豫時，內心依然會偏向光明一面。希望當大家偶遇這些詩句時，能夠會心一笑。」

詩人吳敏鈴留下的尋人啟事（圖片由受訪者提供）

她表示題目本身就奠定了活動性質和參與者：「是『你』和『我』，是陌生人面對寫詩人。至於另一張紙上『究竟在香港寫詩能不能維生？』範圍則不止寫詩，不論是寫作、音樂、攝影等，我希望讓大家思考——在香港創作能不能被人重視呢？」及後她陸續舉辦十多次即興寫詩活動，形式依然是一對一：途人交出題目或是故事，她以詩句作回應。

吳敏鈴舉辦的「你出題 我寫詩」活動（圖片由受訪者提供）

這些即興寫下詩句後來變成詩集內第五輯〈你有各種詩意的配置〉，她説其中印象最深刻則可能是《年老》。出題人是一位母語為英文的女教授，她回憶道：「當時她不是直接用『年老』這個字眼，而是用了英文『Aging』。這是一個很有指向性的詞語，一個循序漸進過程，很多人都會對變老有一種負面情緒，擔心自己會不會不再漂亮，是否不再有機會。要把這樣一個詞彙寫得不太悲涼，讓人會心一笑，難度其實很大。文字如此轉折，就像變魔術一樣。」

後來她在詩句中如此理解「年老」：

不能說我真的知道

如何拒絕生命的狼藉

但我就是所有愛的總和



一個人變老就是有更多經歷，雖然年齡有所增長，但同時代表你擁有更多智慧，是一切經歷、感受、愛與美麗事物的總和。 詩人吳敏鈴

在詩句中消化成長痛

寫詩九年，今年終於推出自己個人詩集，她形容詩集是自己一個成長志：「喜歡詩是因為它比較『虛無』、比較短，不喜歡長篇大論、過於具體的描述，我性格比較天馬行空，更喜歡保留一些幻想空間。」

《我們都是被星光哄騙的孩子》書封（圖片由受訪者提供）

既然紀錄成長，自然也有作為她寫詩的起點：「2014年時我剛開始獨自旅行，有朋友在北京住，我就自己坐23小時火車到北京。這個朋友操六國語言、看很多書，在他影響下我自己也試著寫詩。一開始其實是抱著開玩笑心態，想著不過只是詩，還能有多難！寫著寫著，竟然讓朋友覺得我頗有天賦。」

「第一首詩是《月球》，冬天北京天黑得很快，月亮很美，月牙像一片指甲掛在天上。加上北京建築比較矮，整片天空和月牙清晰可見，我就將這個景象入了詩。逐漸開始用詩這個媒介創作，開始寫更多日常相關題材，譬如《送樹的科隆男子》便是出自我和朋友對話。」

《我們都是被星光哄騙的孩子》標題詩（攝：陳葦慈）

詩集分為五輯，第一輯有關「愛」，名為〈我只是個依附情感的怪獸〉，她說道：「之所以用怪獸這個意象，是因為它們充滿慾望。其實我覺得很像人，但人們充滿慾望卻又不擅長標語，就是因為不想看起來像怪獸。情感有時候是我們很怕，但又不得不面對的東西，尤其是那些比較雜碎的情感，不好表達也不是每個人都能懂，每一種愛都有不同深度。但我覺得我們生命中最重要任務就是感受和體驗，畢竟我們離開時什麼都帶不走，所以選擇用文字和影像紀錄。」

寫詩生涯始於旅途，第二輯〈攜著馬的靈魂，從南走到北〉則是有關旅行，有一些是基於旅行的想像，有一些則實際在旅程中寫下：「《巴黎、巴黎》是真的在巴黎完成，而《西貢》則是講香港西貢。上一年西貢海藝術節時，我擔任藝術節大使，負責和遊客介紹西貢特色。我當時帶著一本簿子、一支筆，空餘時間便寫下一些觀察。」

西貢海藝術節《日光下的月影》（圖片由西貢海藝術節提供）

第三輯〈不要放棄煙火和再愛的機會〉是有關「成長」：「我是一個很理想主義者，我覺得成長很多時候讓人失望。但當我一看到煙火，便會想——不要放棄短暫而美麗的東西。雖然煙火會有人批評説有很多污染、噪音，但看著煙火你依然會覺得美麗。我覺得生命就是充斥著美麗而短暫之物，不要因為短暫而不選擇擁有。」第四輯是有關獨處和孤獨，她笑言其中《寫詩與流浪》十足她個人標籤，而第五輯則是上文提到的即興寫作。

以詩句回應電影

Forest出身編劇系，雖然表示愈來愈清楚自己並不適合寫劇本，但生活依然與電影相關。她説自己是王家衛迷，甚至Forest這個名字便是出自《重慶森林》，在她IG首頁中，亦能看到不少以王家衛電影為題作品。

但開始寫作電影詩契機，則是一部名為《撒旦探戈》的匈牙利電影。她表示：「電影重點有兩個：首先很多長鏡頭，一來就是十多分鐘；第二個是時長達七個半小時，我自己去看，從早上看到夜晚。出戲院時很冷，但劇院裡感覺更荒涼，因為故事講述以前匈牙利人民在極權下一些貧窮、沒有希望的生活。第一次坐七個多小時，像洗腦一樣，有兩個中場休息，第一個中場休息我就開始寫，最後一共寫了四首有關這部劇的詩，用不同角度來寫。詩集中《外遇》便是其中一首，如此決定開始電影詩。」

目前Forest常在社交媒體更新新作，不時亦公布自己寫詩活動，有興趣的讀者不妨到她IG了解更多。