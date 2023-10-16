攝影師池本喜巳遊走日本縣市　大畫幅相機記載昭和鄉村職人群像

回歸攝影的本質，拍下那些應當被記錄的事物，攝下那些不能不被記錄的事物，讓每一幅畫面都凝結住逝去的時光與當下的美好。攝影師池本喜巳自 1983 年開始，走遍鳥取、島根等縣市，以 8x10 大畫幅相機進行「個人商店」的攝影計畫，一幅幅懷舊畫面乘載著當地店家、工作坊與其經營者之群像，不僅展現店主和職人們自信、專注且為工作自豪的神情，同時也映照著池本對故鄉的深情厚意。

文：moom bookshop｜圖片來源：池本喜巳《On Display》



池本喜巳《On Display》（圖片來源：https://moom.cat/l/SMth70）

池本喜巳《On Display》（圖片來源：https://moom.cat/l/SMth70）

其實，這項創作計畫的背後滿是對時間流逝的傷感。這些店家大多由當地長輩獨立經營，這意味著在觀看的同時，有些或許已拉下帷幕、吹熄燈號，自名為時代的舞台上謝幕。

池本喜巳《On Display》（圖片來源：https://moom.cat/l/SMth70）

池本喜巳《On Display》（圖片來源：https://moom.cat/l/SMth70）

池本相信，店主們對待畢其一生所經營、守護的事業就都如同他們自我生命的延伸，每一項工具、每一件物品，甚至是在地板上的每道划痕都靜靜訴說著這段光陰的故事，只有大畫幅相機有能力精緻細膩地捕捉下它們的萬種風情和獨特氛圍，以及最後的光輝。

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池本喜巳 1944 年生於日本鳥取市，1967 年畢業於日本寫真專門學校（現為日本寫真映像專門學校，位於大阪）。自 1977 年起擔任日本攝影大師植田正治的助手，直至 1996 年。在這段期間，池本持續著自我生涯目標，以故鄉鳥取市為中心，記錄下山陰地區的風景、商店及人物。2016 年，年逾七旬的池本在鳥取市創立個人寫真美術館，將攝影生涯中的所有作品貢獻出來，立志要為百年後的故土留下永恆的記憶。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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