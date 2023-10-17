書摘｜中世紀歐洲視貓為魔鬼代表？細說最黑暗貓咪歷史｜喵皇正史

【藝文編按】今時今日家中有養貓的人不少，雖說大家常打趣貓咪是人類主子，但多數人依然對貓咪愛護有加。然而，貓咪和人類並非一直和平共存，在歐洲歷史上，就曾有一段貓咪「 大清算」歷史，大量貓咪被視為異教徒象徵而遭屠殺。本文摘自麥田出版《喵皇正史》內〈在歐洲的成功與悲劇：貓兒帝國的興衰〉一章，以貓咪視角細說這段黑暗歷史。為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整。



貓咪（視覺中國）

西元八世紀查理曼大帝時代，巨錘將祖先所建的偉大建築都化作塵土，堅持傳統的人遭處死刑。古代世界終於安息，歐洲的貓不再是人類的朋友，而是已被擊潰的惡魔時代的顯著象徵。我們曾將自己託付給人類，並且被帶到了新的土地—結果現在卻發現自己被遺棄在那裡，並被判為邪惡的特務。

但是且慢，貓能犯什麼罪？拜託不要給狡猾的答案，因為這是個嚴肅的話題。到了中世紀，謠言傳開，人們說我們為魔鬼效勞，充當小間諜，鬼鬼祟祟、賊頭賊腦，而且時時警覺—好像街上的每個鞋匠和每個搖搖欲墜的農場裡的每個農民， 都值得魔鬼（ 和我們！）關注。據說在寂靜的夜裡，我們會召喚魔鬼，貓叫春的聲音竟被曲解為是在召喚我們的地獄霸主現身。

書名：喵皇正史：從史前到太空時代，魅力征服全世界的貓族大歷史

作者： 虎斑貓芭芭(Baba the Cat)、保羅．庫德納瑞斯(Paul Koudounaris)

譯者： 莊安祺

出版社：麥田



這些都是微不足道的罪行，比起⋯⋯偷竊靈魂？的確。認為我們可以充當靈魂之家的古老信仰也被扭曲成瘋狂的想法：在人去世的那一瞬間，陰影中可能會跑出一隻貓，攫走死者的靈魂，將其送進地獄，讓一個善良的基督徒陷入永恆的折磨。指控就這麼開始了，在任何理性的時代，這種偏執的胡言亂語都顯得可笑。但那是一個完全不同的時代，到了十三世紀，偏執的迷信被編進教義，基督教世界的最高權威—教皇格里高利九世（Gregory IX）公開譴責我們是魔鬼的工具，是上帝的敵人。

貓咪被公開譴責是魔鬼的工具（圖片來源：Unsplash）

但並不只有我們是信仰的敵人。被控反對基督教社會的各種異端團體都被當成我們的戰友—實際上，我們的盟友已經由以往的家庭女神被換成不信神的異教徒。你可知道德國的異教徒曾經被稱為Ketzer，意思是「貓」？我得說，這種聯結的言外之意非常明白。

但我們不僅僅是他們的同謀，而且充當魔鬼本人的代表，接受異教徒的頂禮朝拜。比如， 路西法教派的信徒（Luciferans）遭控崇拜一隻顏色如冥夜的公貓，並且為了向牠致敬而獻祭兒童。與此同時，據說瓦勒度教派的信徒（Waldensians）和卡特里派教徒（Cathars）在聚會時，都有親吻貓尾部的儀式，表示他們對惡魔的忠誠。這些胡說八道的指責，傳播到那些因查經、講道和宗教裁判所的裁決而心生警覺的社會大眾耳裡，讓我們蒙受更深的污名。但使我們的惡名受到最公開宣揚的，是因為我們與聖殿騎士團的關係。

瓦勒度教派的信徒（Waldensians）和卡特里派教徒（Cathars）在聚會時，都有親吻貓尾部的儀式（圖片來源：Unsplash）

聖殿騎士團是十字軍東征的騎士團，因在聖地戰鬥而聲名鵲起，財富和聲望超越了其他兄弟會。這引起了法國國王菲利普四世的嫉妒，他設計一個卑鄙的陰謀：要狠狠地貶斥騎士團，讓他順理成章地逮捕他們，沒收他們的財產。但該

怎麼進行？該利用什麼力量，才能打擊這麼受人尊敬的兄弟會，使他們的聲譽受到無法挽回的損害？

他認為可以利用貓。我們成了唯一卑鄙到足以玷污崇高騎士團的力量，在接下來一整套指責聖殿騎士不當行為以打擊他們的鬧劇中，我們扮演主角的角色。他們一直在崇拜化身為黑貓的魔鬼！他們一直在親吻貓屁股！這隻萬惡不赦的貓會引導他們做出種種褻瀆行為，例如踐踏十字架，對著它吐痰！

貓曾被視作萬惡不赦象徵（圖片來源：Unsplash）

他們以嬰兒獻祭，向貓致敬！每一個都是教人難以接受的指控。然而人類對我們貓族的敵意已經到不共戴天的地步，任何論證都無法消除空氣中貓的惡臭。

當這個有悖常理的造假行為終於結束時，這個曾經擁有上千座堡壘的知名基督教騎士團，成了信仰的棄兒，他們的領袖被送上了火刑柱。

無辜的人被殺害著實悲慘，但不妨想一想：如果僅僅因為與貓廝混就得付出如此高昂的代價，那麼貓這方面又要付出什麼呢？ 到一三一四年聖殿騎士團遭受火刑時，我們早已被熊熊烈焰吞噬，在整個歐洲都被冷酷無情地扔進火堆裡。那些政治宣傳說服了數百萬人讓他們變成鐵石心腸，相信我們與魔鬼勾結，誰又能唱反調呢？

貓咪曾經歷「大清算」時代（圖片來源：Unsplash）

這就是我們貓族所知的「大清算」，是貓史上最黑暗的時代。彷彿藉著消除愛的記憶，人們就可以透過仇恨達到正統的信仰。基督徒把我們扔進火裡，以淨化自己異教徒的過去。自十二世紀末開始，我們成了迫害的目標，其規模前所未見，在某些地區甚至歷經五百多年而不衰。我們所能做的就是躲藏、翻垃圾覓食和忍受，那段時期無數世代的貓都知道人類就是折磨者。而且光是折磨還不夠，還將場面打造成公開展示的奇觀，以屠殺我們為神聖的行為，並納入宗教節日的節目，就好像上帝要求人類幫祂根除祂自己創造的生物一樣。

在復活節星期天，人們焚燒大量的貓來慶祝上帝人世之子的復活— 在阿爾薩斯（Alsace），我們數以百計的被扔進了火堆。大齋期（Lent，復活節往前推四十天，那天為大齋節首日，從首日至復活節主日，共計四十天）也是屠宰貓的熱門時段，沒有一天沒有某個地方的某個村莊不殺貓。

大齋期（Lent，復活節往前推四十天，那天為大齋節首日，從首日至復活節主日，共計四十天）曾是屠宰貓的熱門時段（圖片來源：Unsplash）

在皮卡第（Picardy，中世紀指巴黎以北的法國），我們被綁在柱子上，盡可能緩慢地下降到火焰中，以增加戲劇效果，彷彿德行是透過殘酷的程度來衡量似的。當貓痛苦的號叫聲響亮清晰地響起時，主持者要觀眾不必理會，因為我們的號哭只不過是魔鬼的語言。

不過還是可以找到一些反對燒貓的城鎮。啊，還有一些人類相信慈悲？並非如此，他們只是不想浪費柴火罷了。

在比利時的伊普爾（Ypres），他們將我們從城裡最高的塔上扔下去摔死，在英國的奧爾布萊頓（Albrighton），則是將我們活活鞭笞至死，人們認為這種儀式非常有趣，甚至還流行一首押韻的打油詩：「天下何事最逍遙？在奧爾布萊頓打貓。」

英國中世紀曾流行一首押韻的打油詩：「天下何事最逍遙？在奧爾布萊頓打貓。」（圖片來源：Unsplash）

讓我們在此特別提一下「聖體節」（ Corpus Christ）的慶祝活動。人們常以對貓十分凶暴的行為來紀念這個聖事，艾克斯普羅旺斯（Aix-en-Provence）就有一種獨特的野蠻儀式：把當地最漂亮的一隻公貓，用精美的布包裹起來，放在祭壇上，四周擺放著鮮花和薰香，人們來到牠面前鞠躬祈禱，但他們並不是像過去那樣祈求貓的力量。相反地，這隻無辜的貓被當成公共器皿，讓市民們投射他們邪惡的思想和行為—然後透過摧毀牠，來洗滌自己的罪惡。

這隻貓必然感到困惑，但卻不得不任由人類擺布，牠會有什麼樣的念頭？

牠的周圍都是人們歡樂的笑臉，牠會不會以為自己終於置身朋友之中？畢竟這些人對待牠很溫柔，照顧牠，甚至還餵牠。到了日落時分，牠被放進一個柳條編成的籃子裡，人們抬著牠穿過城裡。

中世紀甚至有人會燒貓（圖片來源：Unsplash）

他們要帶牠去哪裡還是個謎，但在他們列隊行進，歡快地吟唱著某些人類智慧雋語時，牠或許依然信任他們。也許牠以為他們會為牠提供一個人類的家，好讓牠能夠安全棲身，得到良好照顧。

但是現在，這奇怪的一天變得更加奇怪了。他們沒有帶牠回家，而是把牠放在⋯⋯一堆木頭上？接著他們全都開始往後退。他們一定不會打算把牠丟在那裡，在籃子裡吧？答案很快就揭曉了。善意的假象終究消失了，在最後的時刻，牠在那些照顧牠的人臉上瞥見了邪惡。就在那時，火炬點燃了。火焰起得很慢，起先只聞到火種的味道，接下來會發生什麼你很清楚，就不用多說了。又一名受害者被燒死，而罪人的隊伍在整個過程中卻一直歡欣鼓舞，他們相信能藉由這種殘忍的手段，在上帝面前改過自新。

（圖片及標題為編輯所擬，本文受麥田授權轉載，不代表藝文格物立場。）