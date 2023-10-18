《他馬克老闆》讓社畜們一起反思：我們為何而拼命工作｜何故專欄

《他馬克老闆》，反思工作的意義，打工仔特別有共鳴。盧廣仲比想像中更有喜感，跟其他搞笑高手擦出火花，初次主演的江齊好可愛，處男演出的黃宣有驚喜！



《他馬克老闆》海報

《他馬克老闆》由金鐘獎導演瞿友寧編劇和執導，這是繼2018年的《花甲大人轉男孩》電影，瞿友寧和台灣「三金天王」盧廣仲睽違5年再度合作，並由盧廣仲負責電影配樂，並且編唱主題曲〈工作與休息〉，盧廣仲的粉絲們，應該會非常滿意！

《他馬克老闆》劇照

《他馬克老闆》除了主演的盧廣仲和矚目新人江齊，豪華的卡司包括：音樂鬼才YELLOW黃宣處男演出、資深節目主持人曾國城、《百日告別》的蔡亘晏、國民女神「豆花妹」蔡黃汝、曾多次獲得台北電影獎跟金馬獎提名的鄭人碩、歌手旺福的主唱小民等，他們各自各精彩，演活了充滿生活節奏感的職場勵志喜劇。

《他馬克老闆》劇照

《他馬克老闆》改編自台灣人氣漫畫系列《我是馬克》，筆名「馬克」的李含仁自2008年起以職場百態為題創作漫畫，畫出社畜人生的苦與樂，以風格幽默引起打工仔共鳴，被台灣媒體界譽為職場紓壓解悶的法寶。原作有很多天馬行空的情節，瞿友寧在改編時，除了保留原著漫畫充滿幻想的部分，亦增添了不少魔幻元素，將日常經歷以詼諧包裝，引起觀眾的共鳴，讓大家看得過癮，並且透過電影得到療癒。

《他馬克老闆》劇照

《他馬克老闆》講述社畜馬克（盧廣仲 飾）每天上演加班日常，某夜獨自加班時，死神阿死（黃宣 飾）突然出現要奪取他的性命！然而，當死神正要下手之際，竟然剛巧夠鐘收工，故此讓馬克多活一晚。馬克把握生命最後時光在公司大肆破壞，不留遺憾地等待死神再度來訪，怎料死神竟然認錯人，馬克還得忍受比地獄更地獄的職場煎熬！「大難不死」果然必有後福，同是社畜的阿死跟馬克成為好友，更賜給他一項特異功能，讓他知道認真工作的新同事Emma（江齊 飾）對他有好感，馬克重新找到上班的樂趣。可惜好景不常，馬克的公司突然面臨倒閉的危機，老闆（曾國城 飾）誤以為馬克是金主（金士傑 飾），決定將馬克升職加薪？！

《他馬克老闆》劇照

《他馬克老闆》笑中有淚，有很多金句，道出人生無常，讓社畜們一起反思：在起伏跌宕、生離死別之間，我們究竟為了什麼拼命工作？工作對我們究竟有什麼意義？最值得我們珍惜和堅持的究竟是什麼？然而，個人認為更有趣的問題：你現時是《他馬克老闆》裡的哪個角色？你最想成為哪個角色？你會如何成為那個角色？

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook