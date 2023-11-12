從復仇三部曲到《分手的決心》　朴贊郁經典作重映將來港開大師班

【韓國電影/朴贊郁】韓國導演朴贊郁「復仇三部曲」堪稱暴力美學經典，第二部《原罪犯》獲2003年康城影展評審團大獎，讓他成為國際影壇炙手可熱電影人。其後2016年《下女誘罪》讓他再度入圍康城主競賽單元，去年他憑《分手的決心》獲康城影展最佳導演殊榮，他亦是韓國唯一獲邀三個歐洲三大影展的導演。



這次「細思極恐：朴贊郁回顧展」將回顧其傳奇電影生涯，重映八部經典劇情長片，其中《下女誘罪》將播放有超過二十分鐘從未公映的片段之加長版，導演本人更將親身來港主講大師班，電影人和影迷不容錯過。



朴贊郁今年亦憑電影《分手的決心》奪得康城影展最佳導演。

朴贊郁「復仇三部曲」《復仇》

名稱：復仇

重映日期：12月10日、12月30日



朴贊郁「復仇三部曲」堪稱影迷必看經典，三部電影情節不同，卻均以「復仇」作為故事主軸，從不同層面揭露人性樣貌。其中《復仇》是三部曲中首章，講述天生聾啞的柳（申河均飾），為了拯救需要換腎保命的姐姐勤勉工作，但被主管辭退。他拿上工資打算到器官買賣機構換來合適腎臟，卻遭騙財、亦失去自己的腎臟。萬念俱灰之時，女友提議他綁架有錢人家孩子，於是決定綁架綁架工廠老闆東鎮（宋康昊飾）女兒勒索金錢。然而小女孩意外溺斃，讓東鎮踏上復仇之路。故事將「陰差陽錯」所造成絕望講到極致，對白簡潔同時視覺風格強烈，朴贊郁稱此為典型「冷硬派」電影，亦是被譽為朴贊郁風格最強烈之作品。

朴贊郁「復仇三部曲」《原罪犯》

名稱：原罪犯

重映日期：12月1日、12月10日



「復仇三部曲」第二部《原罪犯》在2003年贏得康城影展評審團大獎，劇本改編自日本漫畫《鐵漢強龍》，講述吳大秀（崔岷植飾）在女兒四歲生日那夜突然遭綁架，無緣無故被單獨囚禁在酒店房間裏長達15年。期間他每天靠門外食物維生，並靠房間裡的電視獲得外界資訊，某天他得知自己妻子被殺害，而自己成為了主要疑犯。他無法逃脫、自殺亦被制止，某天他卻突然被釋放。其後他與壽司廚師少女美度（姜惠貞飾）相戀，卻接到一通電話，要求他在五天內查清自己被囚禁原因，否則便會殺死美度。在電影中崔岷植活吞八爪魚一令人震撼，走廊大戰一幕更是影響之後不少荷李活製作，所展現之暴力美學堪稱影壇經典。

朴贊郁「復仇三部曲」《親切的金子》

名稱：親切的金子

重映日期：12月10日、12月16日



「復仇三部曲」以女性角色主導之《親切的金子》收官，講述李英愛所飾演金蒙冤入獄十三年，期間被逼與愛女骨肉分離。由於她在獄中為人和善，被其他囚犯成為「親切的金子」，但她每天都在計畫復仇大計，找到當年陷害她的白老師後，她集結所有受害家屬，每個人對白老師分別進行私刑處理。

電影中最暴力私刑都不在鏡頭內，只能看到施暴者各種反應，將焦點從復仇畫面轉移人物心裡描寫，將心理恐怖放到最大。作品橫掃2005年青龍獎最佳電影以及最佳女演員，同時在威尼斯影展獲小金獅獎及最佳創新電影獎。值得留意的是，「復仇三部曲」均有場次設在12月10日，依上映時間順序播放，有興趣之影迷可以一口氣馬拉松式觀看。

《下女誘罪》除了有金敏喜與金泰梨的女女唯美性愛戲碼之外，劇情中更帶有黑色驚悚元素，挑戰禁忌情愛題材。（《下女誘罪》劇照）

名稱：下女誘罪（加長版）

日期：11月18日、11月24-25日、12月3日、12月17日



在亞洲同性題材電影中，《下女誘罪》必然有其一席之位，在2022年更入選《時代雜誌》「16部必看LBGTQ題材電影」。電影改編自英國作家莎拉華特絲的小說《荊棘之城》，講述在日治朝鮮拾起，貴族千金秀子（金敏喜飾演）繼承了大額遺產，引來騙子藤原伯爵（河正宇飾）覬覦，於是他委託小偷淑熙（金泰梨飾）假裝女僕混入西式大宅接近秀子，說服她接受與藤原伯爵的婚事，然而在淑熙與秀子愈發親密後，才發現秀子姨丈上月教明（趙震雄 飾演）可能才是背後最重要人物。

電影獲第69屆康城影展金棕櫚獎提名，亦奪得第71屆英國電影學院獎最佳非英語片。電影鏡頭貫徹朴贊郁暗黑風格，同時電影中情慾戲碼依照劇情遞進，以敏感題材挑戰觀眾接受能力。這次重映播放之《下女誘罪》為加長版本，比最初上映版本長達20分鐘，影迷不妨再次觀看，補充劇情細節。

《分手的決心》劇照

名稱：分手的決心

重映日期：12月9日、12月31日



最後想介紹是去年上映之《分手的決心》，同樣是與黃金拍檔丁瑞慶共同編劇作品。故事講述經驗老到刑警海俊（朴海日飾）在調查山腳屍體時，認識死者妻子瑞萊（湯唯 飾）。瑞萊是中國移民，韓語生疏、而且比丈夫年輕數十年，擔任長者看護工作。她在丈夫死後表現平靜讓警方生疑，於是海俊開始密切監控瑞萊，甚至追蹤她在家中一舉一動，逐漸讓海俊迷上瑞萊。在瑞萊被排除嫌疑後，兩人走得愈來愈近，海俊卻發現她可能就是殺死自己丈夫的真兇，愛意與道德壓力交纏，走向難以挽回局面。

最後，這次電影展重頭戲乃是導演朴贊郁親自來港開講的大師班，將在12月9日《分手的決心》放映後進行，席間會與嶺南大學副教授李尙埈就其電影生涯及千禧年初南韓電影崛起進行對談，講座以韓語進行，提供英語及廣東話傳譯，影迷不容錯過。