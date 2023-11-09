二代外傭拾起相機　拍下離鄉別井為生活掙扎故事　獲紐約時報報導

「世上所有移民工，都被人當作『空氣』般對待。」

生於菲律賓的攝影師 Xyza Cruz Bacani，從小便與香港結下不解之緣。8 歲時，她的母親離鄉到香港當外籍家庭傭工，只有每兩年一次的休假，她能見上母親一面。她不理解童年時期為何母親總是缺席，認為自己是被遺棄的孩子，直到長大後跟隨命運前往香港，成為第二代外傭，才在近 10 年的外傭工作中，逐漸理解母親的辛勞，以及那些年她為了給孩子更好的生活，所付出的犧牲。

文：moom bookshop｜圖片來源： Xyza Cruz Bacani《活著如風》



Xyza Cruz Bacani《活著如風》（圖片來源：https://moom.cat/l/djnmoG）

Xyza Cruz Bacani《活著如風》（圖片來源：https://moom.cat/l/djnmoG）

有一天，我拿起照相機，心中一股強烈的衝動要把香港這座城市拍下來，藉以告訴媽媽，這就是我們耗盡青春留下無數血汗的地方。 菲律賓攝影師 Xyza Cruz Bacani

為了紀錄香港的外傭故事，她向雇主借錢，買了人生第一台相機，平日她是屋簷下的傭人，休假日便化身為攝影師。四年來，她用鏡頭捕捉外傭的工作情況、生活點滴，甚至直接在雇主家中拍攝。2014 年她的作品榮獲紐約時報、CNN 等國際媒體報導，更入選馬格蘭主辦的人權獎學金，就此成為職業攝影師。本書《活著如風》從攝影師的個人生命經驗出發，刻劃出香港外傭的共同經歷，每張相片都有一個關於離鄉別井，為家人、為生活掙扎的故事。

Xyza Cruz Bacani《活著如風》（圖片來源：https://moom.cat/l/djnmoG）

Xyza Cruz Bacani《活著如風》（圖片來源：https://moom.cat/l/djnmoG）

「Xyza Cruz Bacani 的鏡頭聚焦於外籍家庭傭工的喜怒哀樂，她向世界提出無聲的訴求，為外傭爭取生而為人的權利和尊嚴。」美國新聞學教授 Sheila S. Coronel 說。「這些女子雖然生活受壓，但亦藉此機會踏上自立自主的旅途⋯⋯這些不斷在家庭和異鄉之間來回奔走的勞動者，靠著一雙手和對家人的愛，灌溉著一個又一個的家庭。」

Xyza Cruz Bacani《活著如風》（圖片來源：https://moom.cat/l/djnmoG）

出生於 1987 年，Xyza Cruz Bacani 是一名菲律賓籍的駐港街頭紀實攝影師。作為一位曾於香港工作接近十年的第二代外傭，她特別關注移民及人權的議題，以攝影作品令更多人關心外傭的處境。Xyza 曾獲多項殊榮，包括 2018 年度亞洲協會「亞洲 21 青年領袖」、2016 年「30 位 30 歲以下出色女攝影師」，更榮獲菲律賓眾議院通過決議案（HR No.1969）以特別表揚她在攝影方面的卓越成就。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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