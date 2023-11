Z世代偶像Tyson Yoshi　對歌迷的分手情書｜歌曲心頭好｜林綸詩

Tyson Yoshi推出新歌《你不會一輩子愛上我》送給歌迷——不,不是歌迷會那種感謝歌迷支持那一類,而是給「已脫粉」的歌迷,即不再喜歡他音樂的歌迷。

文:林綸詩|原題:Z世代偶像 對歌迷的分手情書



歌詞如下:

//我說 這要怪誰

你的感覺 我受罪

上演 狗血的劇情

想我哭著說不要走



你不會一輩子的愛上我

但這回憶真的很不錯

希望你也很念舊

會偶爾的想起我



...

好像曾經我們有著數不盡的話題

每天每夜我都出現在你的耳機裡

Bea in my dream don’t care 誰惹你生氣

That’s right 我都陪著你

Fast forward 五年後一切都變了

我的真心 我的愛 不再有回應

這感覺像分手 成長都是藉口

沈醉在那短暫的愛//



Tyson Yoshi(梁碧玲攝)

相比那種溫馨到毛管棟多謝歌迷的「會歌」,這個主題來個反轉,不是對留下來的人說,而是對離開的人說,頗有趣味。不帶惡意已算俾面。

Tyson Yoshi,後半名字和吉野家有關,他自己加上去的。看他的相片,一個反白眼可以做歌曲封面。看他的自我介紹,一個「懶得打,去看我instagram吧」做spotify的profile。長輩們大概看不下去,但他正是Z世代 (1990至2010年代生)的典範。

根據近年我覺得談網絡世代談得最精準是網絡達人黃飛龍 (美國Yahoo網路行銷藝術總監) ,他形容Z世代是「他們習慣了網路也厭倦網路。他們不像長輩們過份分享「公關照片」,拒絕刻意創造風格,喜愛隨意上傳模糊又不明確的片刻,搞笑或是惡搞,跳蠢蠢的舞蹈,經營自己的情色內容,他們把網路當作一個創意或職業,認為「真實的胡搞」就是做自己。Z世代信仰「認真就輸了!」的表現。」

世代論在網絡時代下更能一竹篙打一船人,因為大家的習慣都更集中地受網絡影響。用Z世代的框架去看新一輩的歌手,會更理解他們的行徑,與較老一輩歌手相比,無論是經營自己的ig和粉絲群,還是塑造自己的音樂主題,都有不一樣的取態。

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。