咒術迴戰｜虎杖悠仁名稱出自植物　藥性與文本竟有對應？｜湯禎兆

最近看中醫，發覺藥單上有虎枚一味，忽然便牽扯出悠仁的想像來。



在《咒術迴戰》中，虎杖當然是第一男主角。但與此同時，他從一開始便是「異類」的身份進入咒術高等專門學校，而且沒有五條悟的庇祐，早就被一眾領導人賜死。

文：湯禎兆｜原題：虎杖的聯想



《咒術迴戰》虎杖悠仁（Youtube預告截圖）

事實上，後來劇集發展下去，作為兩面宿儺的容器，他的存在絕非偶然。事實上，他母親死後被絹索(腦花)寄生，並和虎杖父親結合，生下虎杖。絹索(腦花)的前任寄主加茂憲倫是咒胎九相圖的製造者，結合虎杖異於常人的體力和咒力天賦，可以確認為咒胎九相圖的第十人(咒胎)，此所以在澀谷事變中脹相才會感應到與虎杖有兄弟連繫。

日本虎杖生長茂密（資料圖片）

回到作為具藥性的「虎杖」，事實上虎杖之姓的而且確取自植物，而且頭髮的粉紅色也是由虎杖花而來。不過更有趣的連繫，是虎杖的頑強生命力。作為外來物種，日本虎杖生長茂密的特性，可完全遮擋其他原生草本植物的生長空間，於美國東岸部分地區已被列為最嚴重的外來入侵物種之一。它的根莖甚至可以破壞混凝土結構，如建築物的地基、防洪設施、擋土牆、人行道面等等。在英國，日本虎杖有「房屋殺手」的惡名，但與此同時，「虎杖」最大的藥效是清熱降毒，通經活血，簡言之是十分適合作為入侵者的隱喻，透過進入本體作頑強滋生，從而起正本清源的排毒功能。而此不正是虎杖加入高專的對應文本嗎？

是之為不按條理的咒術聯想……

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）