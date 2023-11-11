設計｜襯線字體正在悄悄崛起？簡約設計過於中性反被視為無個性

【字體設計】在人人奉行簡約的年代，簡約風格是否還是一個不會錯的答案？正當各大品牌的Logo紛紛由本來具有歷史的襯線字體改為無襯線字體，而新成立的品牌根本不會考慮前者，大家又看得舒適嗎？近年開始逐漸見到襯線字體的出現率大增，又是甚麼原因？



襯線字體僅適合生存在印刷時代？（圖片來源：Unsplash）

簡約設計在過去數十年的掘起，是因為資訊爆發的時期反而需要一股清泉，在紛亂的背景之下簡約才能被突顯出來。在字體方面，襯線字體因為有裝飾性的線條，本來的就有易於閱讀的功能⋯⋯不過這僅屬於印刷的時代，書籍、報紙和雜誌大多都使用襯線字體，不過當紙媒式微，人們更趨向於以屏幕接收資訊，過多的點綴反而會引起視覺疲勞，這是世界摒棄襯線字體的一大主因。

襯線字體與無襯線字體並非二元對立，更多時是混搭使用，以營造適合的使用體驗及傳達訊息的作用（圖片來源：Unsplash）

號稱擁有全世界最大字庫的Monotype工作室，對於字體素有研究，今年發布的《2023年度字型趨勢報告》當中就有指出，無襯線字體已經成為了各大品牌最安全的選擇，無襯線字體擁有中性、簡單的內涵，向來都是資訊、科技行業的最佳選擇。再者，無襯線字體因為在屏幕上的易讀性使之無處不在，但以現今世代愈來愈大的屏幕，這種易讀性的取捨又是否必然？甚至大家已經不再考慮易讀性的問題，甚或是現在文字的重要性已經愈來愈低，在圖像、影像主導的世界文字的功能已有所不同。「在使用數十年的無襯線字體之後，似乎襯線字體又成為品牌注入個性的方式。」

不少高端品牌紛紛將Logo的字體改為無襯線字體（網上圖片）

不少高端品牌紛紛將Logo的字體改為無襯線字體，起初令受眾感到一服新鮮的氣息，可是當同樣的例子愈來愈多，人們反而感覺沉悶，可能正正因為無襯線字體的中性體質，失卻了獨特的個性魅力，所以並非人人受落，當中最令人印象深刻的要屬2010年美國品牌GAP更換Logo，本來因為想迎合年輕市場及設計趨勢而重新設計一個更時尚的無襯線字體Logo，可是旋即被網民大肆批評甚至出現惡搞情況，逼使品牌馬上又換回舊Logo。這次的失敗主要是受眾對於品牌的新舊形象感到強大的落差，相對無個性的無襯線字體Logo甚至予人一種平價、即食的感覺，印象分大減。

2010年GAP更換的無襯線字體Logo僅僅存活了三天（網上圖片）

於今年初，素有歷史的英國品牌Burberry在新設計師Daniel Lee上任創意總監之後，馬上又將無襯線字體Logo更換下來，換上經典的戰馬標誌以及襯線字體Logo。無論任何品牌，其中一個最大的價值就是其歷史，象徵著品牌的實力與傳統，是年輕品牌難以擁有的優勢，襯線字體賦予的歷史和復古感往往就能做到這一點。

Burberry現時的Logo（圖片來源：Burberry）

近年我們也不難感受到復古風格的掘起，特別是在這個充滿未知數，處處皆是新鮮事的時代，其實大家的心理上會不其然地生起一絲不安感，復古風格卻能夠帶來一定的舒適感。另一方面，相當推祟簡約設計，也是曾經率先選用無襯線字體Logo的Google，於去年亦推出了一款襯線字體「Roboto Serif」，將已有的Roboto字型加入襯線字體的特性，使之具備復古風格之餘，在這個時代提供一種強調閱讀性的字體。復古雖然是代表過去，但卻不舊，也可以前衛的，過去了的不代表我們已經超越了，有些經典是流傳萬世的。懷舊、復古的多元化，偏偏在這個刻板沉悶、過於理性的時代帶來新衝擊，所以備受眾人的喜愛也不無原因。