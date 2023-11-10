從地下時期到三子時期　樂評人談Beyond音樂中的遠大關懷｜開卷樂

上篇講到《踏著Beyond的軌跡I ——歌詞篇》作者關栩溢如何與Beyond結緣，以及怎樣開始這個洋洋數十萬字的音樂研究項目。關栩溢在今年2023年，正好就是Beyond成立的40週年，出版「踏著Beyond的軌跡」系列的首部曲〈歌詞篇〉，深入分析Beyond 55 首不同時期的作品，時間橫跨1983年至1986年的地下時期，一直至到1994年至2003年的三子時期。

文：香港電台開卷樂｜原題：陪伴我們成長的黃金年代：《踏著Beyond的軌跡 I——歌詞篇》（下）



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搖滾的聖詩：〈再見理想〉

談及Beyond的經典作品，不得不提〈再見理想〉。不少人形容這首歌是Beyond的校歌，甚至是「搖滾聖詩」。〈再見理想〉有兩個版本，第一個版本是地下時期，由黃家駒獨唱，帶點孤單的感覺。他們成名後將這歌重新編曲，收錄在《秘密警察》專輯裏，由Beyond四位成員一同和唱，有種大舞台的感覺。這份歌詞由四子合寫，關栩溢表示，由於歌詞感染力強，讓樂迷初時以為，四子是想道出自己的際遇。後來在訪問中，他們解釋道，「這首歌是寫那舊一代夾band的朋友、夜總會伴奏的樂手，他們出道不逢時，正是樂隊沒落時期」。歌名「再見」二字，其實有兩重意思，一是「道別」，二是「重逢」。而歌曲在重錄以後，又更具深意。

關栩溢表示，「理想」可以是眾數的，不同時期的Beyond，放下了一些理想，又再見到別的理想。而且再見不止一次，呈現他們從地下樂隊，到加入唱片公司，繼而成名後的變化。歌詞第一句「獨坐在路邊街角」，到最後重覆「一起高呼Rock n' Roll」，關栩溢認為，這段的意境是一群孤獨靈魂連結成一個團體，凸顯搖滾力量，甚至近乎有種宗教色彩。

由個人到國際視野：〈Water Boy〉至〈Amani〉

關栩溢說，從Beyond不同時期的歌曲，可以看到他們有種「修身齊家治國平天下」的成長過程。例如早年的作品〈Water Boy〉的副歌中「漆黑中它作伴／現實是在玩弄我／街燈光影照下／獨自站著就是我」，內容都是自己的內心世界，孤獨無助的心境。然後他們的作品漸漸會討論家庭（如〈真的愛妳〉、〈報答一生〉），後來一些歌曲更關注國家，更具社會意識（有〈農民〉、〈長城〉），乃至更見國際視野，看到更遠大的關懷和世界觀（如〈光輝歲月〉、〈Amani〉）。關栩溢愛以Beyond與The Beatles比較， The Beatles去過印度後，為音樂作品注入了豐富的養份，而Beyond的養份則是四子到訪非洲之後的經歷。

三子時期：〈We Don’t Wanna Make It Without You〉、〈遙遠的Paradise〉

遺憾的是，家駒在1993年突然離開。在三人時期的第一張專輯《二樓後座》中，Beyond三子創作了不同的歌曲懷念離世的家駒。其中一首比較少人認識的〈We Don’t Wanna Make It Without You〉只有兩句歌詞。歌曲中很多部份是純音樂，「全曲給人的感覺好像verse的主唱被靜音」，只有三子在近似副歌的位置唱出「We don’t wanna make it without you／don’t wanna make it without you」。關栩溢說，這種「留白」的巧妙之處，在於歌曲不是以哀痛的歌詞去表達家駒的離開，而是用歌詞的缺席，去呈現家駒的缺席。那留白的位置，就是留給家駒的。就像哲學家息德希達（Jacques Derrida）所謂的「擦抹」（Under Erasure）狀態，處於「既要被擦除，但又沒有被擦除」的張力中，留有可以辨認的痕跡。

《二樓後座》也收錄了由黃家強作主音的〈遙遠的Paradise〉，亦是以紀念家駒為主題。家駒轉眼離開三十年，在這期間，這座城市、整個世界，也出現了很多變化，如若他尚在場，他又會以怎樣的作品，去記錄這個時代？〈遙遠的Paradise〉副歌中「只想跟你一起 ／一起走向這一天」，相信也是每一位Beyond樂迷的心聲。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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