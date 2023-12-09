《不要跨越時空，戀人們》中盤「時間之環」演繹驚喜連連｜湯禎兆

想不到《不要跨越時空，戀人們》去到中盤，仍可以推陳出新，委實予人驚喜。回到永山與吉岡結識的大學時期，竟然亮出了時間之環的迷思，的而且確令人精神再為之一振。

文：湯禎兆｜原題：穿越中的時間之環



《不要跨越時空，戀人們》劇照（資料圖片）

過去流行文本中對時間之環的演繹，往往針中在歌頌當中無法逆轉的悲情——《魔法少女小圓》中的曉美焰又或是《重啟人生》中的真里，為救好友不惜自甘墮入時間之環，不斷輪迴切入相同時空去才出改變命運的掙扎，成就薛西弗斯的美感。今次《不要跨越時空，戀人們》中的時空之環，卻是「銜尾蛇」的象徵變奏，原來當年兩人的相遇，正是因此刻的穿梭介入而來——糾纏中流下的超時空潮語，成為了時空巡邏隊介入查案的契機，而亦因此造就了兩人的超時空之戀萌芽。而當中穿越過程中，未來事物亦非一視同仁等處理，所以藍芽耳機被回收，但生忌廉麵包卻特以倖存，令因果定律更籠罩了一重曖昧性。

《不要跨越時空，戀人們》劇照（資料圖片）

不過最有意思的「銜尾蛇」演繹，就是兩人分離前的再追求承諾，而永山在未來時空正好信守誓言，穿梭至吉岡進入職場後的年代去重新追度她，於是「銜尾」結構得以定性定型。三十分鐘的短劇，有趣至此，還可以有甚麼所求呢？

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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