西貢海藝術節2023｜今年加入滘西洲糧船灣　全新作品散落四個島嶼

【藝術節/跳島/西貢】西貢區島嶼眾多，其中一些大眾較少有機會到訪，但這次或許就可以趁「西貢海藝術節」前往遊玩。藝術節今年來到第二屆，不僅包含上年已有鹽田梓和橋咀島，更加入滘西洲以及糧船灣兩個島嶼，十八件作品散落於各島不同角落，讓港人在香港便能體驗跳島藝術遊。



在去年作品中，鹽田梓和橋咀洲八件作品被保留並經過演化，將會以不同方式呈現；其餘十件作品則為全新創作，靈感來源西貢個島所蒐集對話、故事和素材。這次我們在每個島嶼選出一件作品重點介紹，有興趣的讀者不妨到現場感受環島藝術氣氛。



滘西洲

林嘉裕《帆》 地點:滘⻄洲（圖片由One Bite Design Studio提供）

作品名稱：帆

藝術家：林嘉裕



滘西洲是西貢最大島嶼，南端是一條漁村——滘西村。 該村以每年農曆二月二十三日舉行的洪聖爺誕而聞名。《帆》為滘西洲一組大型竹編藝術裝置，狀似三張舊式船帆，描述了滘西洲村民兒時漁民生活。三張船帆各有稱呼，分別是頭帆、大帆和三帆，呈現出三種狀態變化，同時展現香港傳統竹編技藝。

糧船灣

鄒森然、姚文妃《陸（六）分之一》地點:糧船灣（圖片由One Bite Design Studio提供）

作品名稱：陸（六）分之一

藝術家：鄒森然、姚文妃



糧船灣從前是船隻避風海灣，地如其名，讓船隻補充水和「糧」食。糧船灣有四條村落，分別是客家村東丫、北丫、白腊，以及漁村沙橋，內灣亦聚居了一個漁民社區。糧船灣天后宮值理會在每年農曆三月二十三日慶祝天后誕，是全港唯一在雙數年舉行海上巡遊的天后誕，被列為香港非物質文化遺產。

鄒森然、姚文妃《陸（六）分之一》地點:糧船灣（圖片由One Bite Design Studio提供）

糧船灣最爲人熟識便是超級火山爆發後自然形成六角形岩柱，和水陸居民皆供奉之天后廟。《陸（六）分之一》以六角形岩柱形狀為基礎，部分柱面用代表天后廟的顏色繩表現六角形岩柱獨有豎線型態，部分柱面像鏡子一樣反射島上自然生態，希望人們先看到糧船灣浩瀚的景觀，再近距離感受六角形岩柱和北丫客家村民故事。

鹽田梓

陳俊宇、葉希芃、黃鋈暉《璃 · 島》地點:鹽田梓（圖片由One Bite Design Studio提供）

作品名稱：璃 · 島

藝術家：陳俊宇、葉希芃、黃鋈暉



鹽田梓始於數個世紀前客家陳氏夫婦從深圳遷來，此後家族成員便在村中住下來，以製鹽、捕魚為生，最繁盛時有200餘人。1864 年，意大利神父（Fr. S. Volonteri）和柯神父（Fr. G. Origo）來到鹽田梓宣講天主教教義。十年後，所有島民都受洗，並捐贈了一大片空地給天主教會在村裡建造教堂和學校，聖若瑟也被封為鹽田梓守護聖人。製鹽歷史、 客家文化加上天主教信仰，形成了鹽田梓獨一無二風貌。

《璃 · 島》創作靈感來自於鹽田梓自然和地理環境、文化脈絡、造鹽的歷史、村民回流重建社區故事，藝術家創建了一個小型浮動公共「島」，供村民和旅客聚集。裝置構造元件由「六角形」和「立方體」結合而成，形態與鹽田梓的地貌遙相呼應。

橋咀洲

《日光下的月影》（圖片由西貢海藝術節提供）

作品名稱：日光下的月影

藝術家：Breakthrough Art Studio



橋咀洲距離西貢市中心15分鐘船程，曾為一直徑18公里超級活火山口邊緣，地殼變動、火山爆發後，火山灰和岩屑沉積風化，終形成今天的橋咀洲。狹長而多斜壁，橋咀洲因平地小而不適合耕種及居住，現今橋咀洲之所以能打出個「名堂」，其一為因應潮汐漲退出現連島沙洲，其二為因外貌神似而得名之菠蘿包石。

這次介紹之橋咀洲作品去年亦有展出，遊人在登島過程中，可以從不同角度可觀賞到竹籐藝術裝置中不同形態月亮，由新月漸至滿月，借月亮變化，比喻潮漲潮落。圍繞著月亮的十二個大大小小球體，就如古代計時儀器⸺日晷，以影子來推斷時間，亦如中國傳統曆法紀年中的十二地支。

除了可以隨自己節奏遊覽各島，主辦單位亦舉辦超過 400 場不同主題的免費導賞團，深入講述島嶼故事，更有多場工作坊、表演、體驗、講座等免費公眾活動，有興趣讀者不妨到官網了解更多。

【活動詳情】

名稱：西貢海藝術節

日期：即日至2024 年1月14 日

