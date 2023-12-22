2000%迪士尼角色BE@RBRICK來港　專訪MEDICOM TOY主理人赤司龍彥

【BE@RBRICK/ 藝術玩具/ Art Toy】BE@RBRICK向來是各大潮人最愛收藏品之一，聯乘作品常引起搶購風潮。MEDICOM TOY曾三次在香港辦展，這次在海港城舉行大規模展覽將推出100隻迪士尼角色，其中53隻為全新限定設計，更是首次發售過去僅展覽2000% BE@RBRICK。



恰巧MEDICOM TOY主理人赤司龍彥（Tatsuhiko Akashi）來港，我們特別邀請他為我們分享這款傳奇藝術玩具背後設計考量，以及今次展出亮點。



這次MEDICOM TOY來港舉辦最規模pop up，我們特別請來主理人赤司龍彥（Tatsuhiko Akashi）為我們分享這款傳奇藝術玩具背後設計考量。（攝：鄭子峰）

Q：在選擇與BE@RBRICK合作的藝術家或品牌時，一般會有甚麼考量？一般來說如何選擇BE@RBRICK的主題或概念？

赤：我在最初構思BE@RBRICK的時候，是想把BE@RBRICK當成一張畫板，讓各種各樣的人在其之上自由表達。一開始是嘗試找了一些朋友在上面做不同設計，如此試驗了三個月，逐漸認識BE@RBRICK的人愈來愈多，得到很多合作提議，就開始正式製作。

至於具體找什麼藝術家或是品牌合作，倒是沒有一個統一標準。老實說這是一個很抽象的過程，大多是感性先行，如果感覺合作會開心就會拍板進行。當然若果和藝術家或是合作夥伴工作時感覺不達標，也會大方和對方表明可能彼此並不適合。很多時感覺時機到了，就會合作。

今次活破天荒推出100隻2000%迪士尼角色BE@RBRICK模型。（圖片來源：海港城）

Q：你認為BE@RBRICK自首次發佈以來有什麼演變？你如何看待藝術、設計和玩具之間的關係？

比起說是市場變化，我覺得更多是工廠技術有所提升。從前很多做不到的設計現在都可以實現，現在能夠在作品上表達的層面擴大很多，這是我覺得最大的變化。至於藝術、設計和玩具，我覺得三者是互相影響的，沒有一個很大的分界線。

不過談到設計，我會想起一件事。疫情期間羅浮宮入場人數減少，收入大減，裡面的店將近赤字，甚至要將其中一些藏品賣出。後來我透過熟人了解到這件事，和羅浮宮合作推出了一款蒙娜麗莎BE@RBRICK，反響不錯，收益直接回饋到藝術界，某程度上BE@RBRICK作為藝術玩具對藝術行業也能有一份貢獻。

這次合作焦點設計之一是BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse（圖片來源：海港城）

Q：你是如何平衡BE@RBRICK和藝術家風格呢？你覺得為甚麼這麼多人喜歡BE@RBRICK？

赤：最重要是視乎成品會不會有一種違和感，不會覺得奇怪，亦不會覺得跟以往的BE@RBRICK並不相像。當然做完必須要讓人覺得可愛，要有一種很酷的感覺，這也是其中一個原則。有時候做完一個產品，會讓人覺得「可惡！被你搶先了」，這就是我想BE@RBRICK能達到效果，要有一種搶先走在前端的「痛快感」。

我可以算是BE@RBRICK「爸爸」，自己很難評論它們魅力到底是在哪裡。但是「養育」了這麼多年，我覺得總算養得蠻不錯了。

Q：這麼多次跨界合作，印象最深刻是哪次？這次來香港開展，你覺得主要亮點是什麼？

赤：我感覺自己覺得印象最深刻是和CHANEL合作推出之BE@RBRICK THE KAISER Karl Lagerfeld，是老佛爺臨終前合作作品，是很難得的經驗。至於這次展覽來說，可能BE@RBRICK Gingerbread Mickey Mouse是其中最有象徵性的，我看到設計時就覺得相當天才，有剛剛提到那一種「被擊中的痛快感」。

Q：有可以透露的未來合作計劃嗎？

我自己雖然有些初步構思，但是不會直接擬定一個十年計劃，畢竟我連自己十年後人生究竟如何也搞不清楚。（笑）現在可以做的，只能是從各種外界反饋中找出適合BE@RBRICK的元素再作輸出，很多時候都只能靠多次試驗碰撞。至於現在可以透露的是，明年BE@RBRICK會和Apple TV合作製作動畫，我覺得會非常有趣。

【活動詳情】

名稱：Disney 100 CHRISTMASLOVE2000% BE@RBRICKUP@海港城

日期：即日至2024年1月1日

地點：港威商場大堂I及長廊、海運大廈地下中庭以及海港城美術館

