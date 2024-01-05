東京teamLab Borderless重新開幕　門票一月開售搶先入場欣賞新作

【teamLab/ 日本】向來喜歡發掘新事物的朋友，定必到訪過日本著名新媒體藝術團隊teamLab所打造位於各地的探索空間，但說到最必需要去朝聖的，當然是位於日本東京的兩個展館。



本來位於東京台場、於2018年面世的「teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM」向來是最受歡迎之一的展館，不過在2022年已經閉館，但卻不用失望，因為隨即宣布將會移師東京都心重開，時間很快來到2024年，隨著東京新地標麻布台Hills於去年11月新開業，teamLab Borderless亦即將於2月9日正式開幕，不過想率先入場體驗新作品的朋友就要留意，1月16日開始售票屆時要把握購票機會。



麻布台Hills（圖片來源：Kenji Masunaga）

teamLab自2001年起開始透過新媒體創作來探索藝術、科學、技術和自然界之間的關係，團隊跨越媒介、地域，並且由藝術家、程式設計師、動畫師、甚至數學家和建築師所組成，在讓大家體驗藝術的樂趣之同時，將人與世界的關係、對時間的理解等等更深層次、更為複雜的議題，透過多感官來呈現讓大家得到更好的理解。teamLab的常設展館遍布亞洲，例如本來位於東京台場、即將於麻布台Hills開幕的「teamLab Borderless」、東京豐洲的「teamLab Planets」、上海黃浦濱江的「teamLab 無界上海」、「澳門 teamLab 超自然空間」以及北京的「teamLab無相藝術空間」，預計還會有更多的展館在其他大洲開幕。不過要留意的是，這些展館雖為常設，但亦有期限，例如豐洲的「teamLab Planets」將會開設至2027年。

《Flowers and People - Megalith Crystal Formation》（圖片來源：teamLab Borderless）

每個展館都有各自主題，探索不同的人文自然故事，例如「teamLab Borderless」，顧名思義就是打造一個沒有界限的世界，讓人可以自由自在地探索，被團隊稱為「沒有地圖的美術館」。因為這個特性，參觀者在空間內沒有既定路線，沒有邊界的藝術亦會跨越空間，與其他空間的作品產生交流、混合、互相影響，形成沒有界限、互相連續的迷人世界。

《Flowers and People - Megalith Crystal Formation》（圖片來源：teamLab Borderless）

麻布台Hills的「teamLab Borderless」將會有新作推出，例如作品《Flowers and People - Megalith Crystal Formation》將時空化為水晶，水晶之間會混雜也會彼此連接，水晶內的花朵象徵著誕生與凋亡，一直在永恆地重覆著這個過程，不過當參觀者的介入，在花朵附近活動時，花朵則會慢慢凋零，反之若人們靜止不動時，花朵則會不斷盛開。此作的特點是作品並非預先錄製而是實時生成的，並且會受到人們的行為所影響，互動性十足，謹記此刻眼前盛開之花片刻間就會消失無縱，喜歡的話請好好把握。

《Bubble Universe: Physical Light, Bubbles of Light, Wobbling Light, and Environmental Light》（圖片來源：teamLab Borderless）

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另一件作品「泡泡宇宙」《Bubble Universe》則為大家帶來充滿著童心的肥皂泡，肥皂泡內包裹著迷人的光線，隨著泡泡搖曳著，同時與周遭的環境光線交織在一起。但原來肥皂泡是無法自行產生光的，發光源位於空間上方，因此每一顆肥皂泡必須要與其他一起傳播，並將自身化為環境，互相映射光線，形成一道道交錯的光之軌跡。觀眾可以在內欣賞光線的連續性和佈局之美，同時思考自身參與到作品內與空間和泡泡的關係。