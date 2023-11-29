攝影｜腦洞大開企劃讓「長壽之都」長野縣老人化身街頭小混混！

誰說奶奶不能擁有嘻哈金牙，裝起來比饒舌歌手還要潮！

爺爺耕作時戴的鴨舌帽、奶奶身上的碎花圍裙也能成為時尚單品？

不要用異樣眼光看待隔代教養，這些「酷孩子」都是爺爺、奶奶帶大的！

文：moom bookshop｜圖片來源：《鶴と亀 禄》



《鶴と亀 禄》（圖片來源： https://moom.cat/l/lC4IMB）

《鶴と亀 禄》（圖片來源： https://moom.cat/l/lC4IMB）

在素有「長壽之都」稱號的長野縣裡，有一群充滿活力、生活豐富精彩的爺爺奶奶，他們辛勤耕作、認真生活、虔誠祭祀，也和老朋友手拉手上美容院、喫茶店，一起在奧信濃地區（長野縣北部區域別稱）發展出別具特色，混有純樸自然、樂天知命氣味的「街頭文化」。

《鶴と亀 禄》（圖片來源： https://moom.cat/l/lC4IMB）

《鶴と亀 禄》（圖片來源： https://moom.cat/l/lC4IMB）

《鶴と亀 禄》（圖片來源： https://moom.cat/l/lC4IMB）

居住在長野縣飯山市的小林兄弟（兄：徹也、弟：直博）為了記錄下這群酷爺奶的生活態度，共同創辦刊物《鶴と亀》；2013 年 8 月創刊至今已出版五期內容，刊物放置於地方書店、咖啡廳等地點供讀者免費取閱，每每都在發放之初便迅速索取完畢，為響應眾多讀者敲碗，《鶴と亀 禄》因此誕生！

《鶴と亀 禄》（圖片來源： https://moom.cat/l/lC4IMB）

《鶴と亀 禄》（圖片來源： https://moom.cat/l/lC4IMB）

本書《 鶴と亀 禄》將過去五期內容重新彙編後，於第六期增添許多腦洞大開的特別企劃：〈藥物調查〉以故弄玄虛的方式揭開藥頭們的神秘面紗、〈時尚特輯〉細數那些復古又時尚的服飾單品、〈爺奶的傳奇故事漫畫〉由著名漫畫家「ポテチ光秀」呈現爺奶們曾經的荒唐歲月⋯⋯。在編輯群充滿趣味與巧思的編排下，爺奶化身街頭小混混，展示著每日工作 ootd，也為原本平淡無奇的復健日常，鋪上生化實驗般的神秘色彩⋯⋯讓人不禁一邊翻閱一邊讚嘆──「爺奶無敵！」

+ 4

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。

尋書地圖——

延伸閱讀——

只要有信念就載得下？攝影師拍下越南電單車超高難度「雜耍」風景

+ 8

「冬天的冠軍」如何度過嚴寒？ 攝影師拍下俄羅斯極北城市日常