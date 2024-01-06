《藥師少女的獨語》靠原著跑出？宮闈角力中的生存力頌歌｜湯禎兆

最近大熱的動畫，除了《葬送的芙莉蓮》外，肯定首推《藥師少女的獨語》。與近來備受注目的作品不同，《咒術迴戰》的影像凌厲，搏鬥場面推陳出新，令人目不暇給；《葬送的芙莉蓮》則哲思連綿，沉靜中處處暗藏機鋒——《藥師少女的獨語》所謂的「中華風」，不過就限設定而已，畫風絕非誘人看下去的賣點所在，而構思又好像不過是宮闈角力，其實《大奧》也早有所涉，那麼究竟它的必殺技又是甚麼？

文：湯禎兆｜原題：《藥師少女的獨語》的生存力



日向夏《藥師少女的獨語 01》書封

我認為大部分的功勞，其實均出自日向夏的原著。《藥師少女的獨語》的宮闈角力，絕非性別角度下廉價的女性悲歌，由皇弟華瑞月化身壬氏，乃至先帝幼齒癖的遺禍，一早已反映出劇本野心劍指整個封建王權系統，置身漩渦中人人均是棋子一枚，無法倖免。而猫猫之惹人好感，是從不作多餘的高調反應，遇上任何逆境，僅不斷以柔性的自求多福化解——化妝添雀斑來避免色道滋擾，在後宮中盡量為人設想卻又不強人所難知所進退，在在強調的就是一種放諸四海皆適用的生存力頌歌。

今時今日，身處文明社會中的任何觀眾，又怎可不興起同情共感！

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