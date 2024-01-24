日本芥川賞得主九段理江透露　得獎作5%內容由ChatGPT生成惹爭議

撰文：梁嘉欣
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【日本文學/芥川賞/AI/人工智能/ChatGPT】日本文學的最高榮譽之一「芥川龍之介賞」日前公佈第170屆得獎者，由33歲作家九段理江憑小說《東京都同情塔》奪得。作品以對人工智能習以為常社會作為故事背景，作者在記者會上坦言其中5%內容由人工智能直接生成，引起日本網民熱議。

第170屆「芥川龍之介賞」由33歲作家九段理江憑小說《東京都同情塔》奪得。（youtube截圖）

得獎作品《東京都同情塔》以未來東京作為背景，以「罪犯應當被憐憫」作為理念在新宿一個公園裡搭建高塔收留罪犯。故事講述設計高塔的女建築師對於這個過度包容、並且全面被人工智能滲透的社會感到不適，但依然努力生活。

作品以人工智能和人類之間互動作為故事主線，九段理江在芥川賞得獎記者會上坦言，全文大概5%內容是直接從ChatGPT生成的。她表示常在寫作時與人工智能對話，有時未必能得到自己想要的答案，便會修改相關台詞來表達自己想法，並表示往後將繼續利用人工智能協助寫作，認為能夠釋放自己創造力。

得獎作品《東京都同情塔》（書封）

有關言論在日本社交平台引起熱烈討論，有網民認為這是作弊手段應收回獎項。九段理江早前在採訪中澄清作品並非「由AI完成」，而是由於故事設定中會出現人工智能「AI-built」，便順勢以人工智能來模擬相關角色對白，以增強效果。

九段理江1990年出生於埼玉縣，大學畢業後從事研究助理工作，並在工餘時間進行寫作，2021年憑《壞音樂》獲得文學期刊新人獎正式以小說家身分出道，2022年憑《Schoolgirl》首度入圍芥川賞，今年二度入圍即得獎。

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