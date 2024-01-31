新加坡藝術家AI創「阿姐宇宙」　狂野作品鼓勵各路Auntie活出真我

【AI藝術/阿姐/新加坡】不論是以誇張造型到海邊和好朋友擺Pose拍照，還是蒙上眼身穿全身亮片耍太極，新加坡藝術家「Niceaunties」AI作品中的年長女性看起來都無拘無束，場面荒誕得來性格十足，吸引眾多網民關注。正如她藝名所指，這一系列作品就是要向生活中的可愛「阿姐」致敬！



新加坡藝術家「Niceaunties」AI作品（圖片來源：@Niceaunties/IG）

新加坡藝術家「Niceaunties」AI作品（圖片來源：@Niceaunties/IG）

在爆紅Instagram帳號「Niceaunties」背後，是新加坡建築設計師Lim Wenhui。她自小隨不同女性長輩長大，作品靈感正是來源自己母親、已故外婆以及11位親戚阿姨。她外婆晚年受腦退化症困擾，長年需臥病在床，所以其母親在自己步入老年時，就決心要保持活躍，經常外出跳舞、練氣功，甚至會和朋友登台參加各種表演，生活多姿多彩。

新加坡藝術家「Niceaunties」AI作品（圖片來源：@Niceaunties/IG）

新加坡藝術家「Niceaunties」AI作品（圖片來源：@Niceaunties/IG）

不過，Wenhui發現這並不是同齡女性常見狀態，身邊不少阿姨會覺得自己「太老」、「太累」，又或者會介意其他人怎麼看，很多事情都不敢嘗試。在2023年初接觸到AI製圖軟件後，她決定為「阿姐」們創造一個自由自在世界，讓年長女性在AI圖片中盡情狂歡，她認為AI能為大家帶來想像力突破，不同女性均可以在作品中看到另一種未來。

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她每件作品創作時間由半小時到30小時不等，全靠當時靈感，雖說開始時需靠自己提供文本，但很多作品都是靠AI出乎意料生成結果碰撞而來，她形容自己是一個「軟控制」角色。除了以Midjourney和Dalle製成圖片，她近來也實驗用Runway以及Pika等工具生成影片，譬如這個作品便讓「阿姐」們走上T台，向她們的特色料理致敬。

近來她的「阿姐」作品愈來愈向超現實方向靠攏，將會以「IKEA」、「TESLA」、「MOMA」以及「NASA」等主題創作「阿姐宇宙」（Auntieverse），以不同面向探討城市化以及老齡等議題，並推出NFT於下月開賣。她常在社交媒體發佈最新作品，有興趣讀者不妨關注她官網以及Instagram了解更多。