現象級遊戲幻獸帕魯疑用AI生成角色惹爭議　創辦人背景大有來頭

【AI/ 人工智能/ Palworld/ 幻獸帕魯/ Pokémon/ 寵物小精靈】早前一款風靡遊戲界的「Palworld」（幻獸帕魯）面世，僅推出3天便取得極佳成績售出500萬份，上市5天售出800萬份，現時已成為Steam平台上最受歡迎的遊戲，超越了經典射擊遊戲《CS2》奪得在線人數第二高之紀錄。不過，隨著巨大的成功接下來的是受到外界質疑，被認為是「模仿」了Pokémon系列遊戲，甚至被懷疑在遊戲開發過程中運用AI人工智能，由於遊戲聲名鵲起，引來不少網民好奇背後的團隊及創辦人是何許人也。



圖片來源：幻獸帕魯

相信最近無論是否遊戲迷早已看過大量有關於幻獸帕魯的玩法、設計的種種，在遊戲世界內居住著一種神奇的生物「帕魯」，玩家可以將之捕捉或消滅，有著生產素材、當成坐騎等等用法，玩家還可以挑戰地下城、興建家園等等，如是喜歡遊玩開放世界、工藝生存類別遊戲的朋友，相信幻獸帕魯會讓人馬上就會聯想到多個類似的作品。幻獸帕魯與製作團隊的前作《Craftopia》有很多繼承之處，但《Craftopia》本身亦「致敬」了很多不同的作品，例如非常著名的《Minecraft》、《方舟：生存進化》、《泰拉瑞亞》等，所以被稱為「縫合怪」，這樣看來幻獸帕魯已然變成了「超級縫合怪」，再加上遊戲的角色與Pokémon相似度甚高，被外界認為不太可能是巧合因而惹起爭議，其後The Pokémon Company對此發表聲明表示，將採取適當的手段保護旗下作品的知識產權。

圖片來源：溝部拓郎的X帳戶

關於遊戲採用了AI生成的看法，源自於製作團隊Pocket Pair曾經於2022年推出過一個利用AI生成製作的遊戲「AI Art Imposter」，證明團隊具備這個技術甚至會將之應用出來。另一方面，Pocket Pair的創辦人溝部拓郎曾於X平台上公開讚好AI生成出Pokémon設計的帖子，多次表達出對AI生成的認同與興趣，卻因如此，製作團隊最近收到死亡威脅，可能是來自不滿的Pokémon粉絲。隨著遊戲的熱度展開，不少網民對於溝部拓郎感到好奇，然後發現他曾經創辦過著名交易平台Coincheck，在他的X帳戶上的簡介亦證實了這一點。

溝部拓郎在很早以前已展現出對AI生成Pokémon的興趣（圖片來源：溝部拓郎的X帳戶）

溝部拓郎畢業於日本名校東京工業大學，及後進入摩根大通出任工程師，在科技以及金融領域上磨練一番之後，於2014年以首席工程師的身份共同創立了Coincheck，花上三年的時間佔上日本加密貨幣交易市場中的四成，成為了當時最大的加密貨幣交易平台，可惜於2018年因為被駭客入侵而造成5億美元的損失，於同年被Monex收購了全部股份。其實在經營Coincheck的同時，溝部拓郎已於2015年成立了Pocket Pair，直到Coincheck慘遭滑鐵盧之後專心轉戰遊戲界。團隊曾於2020年與區塊鏈遊戲開發平台合作推出日本首個NFT交易市場，為著名遊戲《Minecraft》製作NFT，然後於2022年宣布將會啟動一個長期的計劃，目標在2035年創造一個虛擬城市「Oasis KYOTO」，用於發展藝術社交。相信大家看到這裡，都會好奇和期待幻獸帕魯，或者團隊之後推出遊戲會否進一步與虛擬世界作出連接吧。不過在宏大的藍圖之前，或者Pocket Pair需要先解決現時的抄襲爭議。

有眼利的網民發現了帕魯是如何「縫合」出來的（網上圖片）

AI為世界帶來無盡的可能，同時也一直在挑戰創作者，可惜的是，即使幻獸帕魯與Pokémon如何相似，如果經過AI的「過濾」之下，是很難辨識出來以延伸去版權問題。在設計之外，對於遊戲系統和玩法的模仿同樣無力，方面多年來遊戲界都沒有太嚴謹的監管，原因是如果大力監管之下，很容易便會出現壟斷，也壓抑了同類型遊戲的出世，製作團隊一有想法便會想盡快推出，難以出現十年磨一劍的大作。

AI的問題值得深思，現時創作者傾向樂意使用，但受眾卻頗為反感，正如早前報導過關於日本文學最高獎「芥川賞」的得獎作家九段理江，坦言得獎作有約5%是由AI操刀的，引起日本文壇的關注。有使用過AI的用家都知道，AI生成並非萬能，同樣需要花功夫時間去作出詳細而精準的指令，這過程需要到技巧與時間，但始終人們的看法仍是認為是奇技淫巧。短短兩三年間，AI便橫行了攝影、藝術、文學以至是遊戲等界別，接下來會有甚麼暗湧出現？還是會為世人帶來更多驚喜？