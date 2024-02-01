科幻大獎雨果獎去年中國首辦　數名作家被取消資格原因不明惹爭議

【文學/科幻/雨果獎】雨果獎被譽為科幻小說界最高榮譽，去年首次在中國成都主辦，由深圳作家海漄奪最佳短中篇小說獎。日前主辦單位公開投票數據，美籍華裔作家匡靈秀（R. F. Kuang）暢銷作品《巴別塔學院》（Babel）原因不明被「取消資格」。該小說在2023年曾一口氣奪下星雲獎、軌跡獎以及英國國家圖書獎，被視為大熱作品，情況引書迷譁然。



加籍華裔作家趙希然（Xiran Jay Zhao）以及著名科幻作家尼爾・蓋曼（Neil Gaiman）作品同樣被標記為「不具備投票資格」，原因成疑。



雨果獎全稱「科幻成就獎」（The Science Fiction Achievement Award），由世界科幻小說協會頒予每年最佳科幻以及奇幻作品，每年協會會員則會從多個類別每項提名5個作品，並根據提名數量選出入圍名單，最後投票選出最佳作品，並在每年的世界科幻大會中揭曉賽果，去年首度在成都舉行。

美籍華裔作家匡靈秀（R. F. Kuang）暢銷作品《巴別塔學院》（Babel）書封

上屆雨果獎較往年延遲數月，於上周公開投票數據，被發現多本小說在提名階段被標記為「不具備投票資格」。其中匡靈秀作品《巴別塔學院》於去年斬獲星雲獎最佳長篇小說獎以及英國國家圖書獎等多項大獎，被視為大熱作品，於提名數據中更是位列第三。至於另外兩本落選作品則是加拿大華裔作家趙希然《鐵寡婦》（Iron Widow）以及尼爾・蓋曼（Neil Gaiman）《睡魔》（The Sandman），原因均沒有被列明。

匡靈秀出道作品《罌粟戰爭》以兩國戰爭作為背景，講述農村女孩進入軍校後成為女戰士的故事。故事雖然為虛構，但作者表明這是中國歷史的重新演繹，標題直指鴉片戰爭，女主角Rin成長軌跡更是以毛澤東身世作為藍圖，這次相關之《巴別塔學院》則是圍繞中英兩國衝突。另一作家趙希然表示，認為自己被除名原因與過往政治言論相關。去年成都主辦方在條款中加入細則，要求作品須符合「當地法規及規範」。

匡靈秀於IG對事件作出回應（圖片來源：kuangrf/IG）

匡靈秀事後在社交媒體表示，自己並未收到任何不合資格的原因，亦未曾拒絕提名。她寫道：「在有人能夠解釋這本書能夠合資格競選並且贏得星雲獎以及軌跡獎，卻不能入圍雨果獎之前，我都會假定這是一個 『不受歡迎』而非 『不合資格』的問題。將『不受歡迎』的作品排除，不單單讓所有相關人士難堪，同時令整個過程、整個組織都失去公允，我對此感到遺憾。」2023年雨果獎評審圖主席Dave McCart事後則在Facebook表示，雨果獎行政團隊與中國政府沒有任何官方溝通。