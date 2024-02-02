香港青少年中樂團——提升音樂造詣的試煉場

不少人從小學習樂器，不僅為了修身養性，更期盼可以站上舞台一展身手。香港中樂團轄下的香港青少年中樂團，正是為年輕的樂手提供專業樂團合奏訓練與表演機會的理想平台。自2020年起，香港中樂團每年都會舉辦充滿活力與創新的「傳承‧經典」音樂會，讓青少年團的團員展示才華。來到第四年，2月中旬將會精彩上演「協奏曲篇」。團中兩位擔以重任的首席，一位年紀輕輕已加入樂團，多次代表樂團於大小演出擔任獨奏，是團中資深成員；另一位入團後不久便考入香港演藝學院，更成為香港中樂團特約演奏家，全身投入音樂之中。今次就讓他們娓娓道來多年來在樂團的成長經驗。



小學已入團 在樂團成長至獨當一面

陳璵晉年紀輕輕已有豐富的舞台演出經驗，雖然年紀尚小，但已是香港青少年中樂團的資深成員，說話有條不紊甚有大將之風。

現就讀拔萃男書院中六的陳璵晉，自2015年加入樂團，2019年起擔任二胡首席，年紀輕輕，已是團中的「大師兄」。對於由團員成長為二胡首席，陳璵晉說︰「樂團不但幫我提升了技術，團內也充滿了包容及鼓勵，令我可以作不同的新穎嘗試。」

在團中汲取了多年經驗，也令他成為2022至23年度拔萃男書院國樂會會長兼樂團首席。不但曾多次代表香港青少年中樂團於大小演出擔任獨奏，更獲頒首屆香港周凡夫音樂獎學金及葛量洪音樂獎學金，並為香港學校音樂節二胡獨奏深造組冠軍及小組合奏（中學組）金獎得主。

陳璵晉認為，樂團不僅給予了自由度給他執行不同崗位，在音樂上有了很大進步，也因崗位的不同，學懂了如何待人處事，「成為團中的哥哥，在行為上都要調整，做年輕團員們的role model。」陳說。同時，浸淫於樂團中，亦令他對音樂有了不一樣的理解，「在樂團內學到觀察，用不同定位呈現中樂，亦會思考用怎樣的面貌去把中樂帶給觀眾，是傳統或新穎處理。」

由樂團到演藝學院之路 獲得無數實踐機會

宮嘉豪除了是香港青少年中樂團大阮首席，也是香港中樂團特約演奏家。

另一個在樂團快速成長的，是畢業於香港演藝學院音樂學士（榮譽）學位課程、現就讀香港演藝學院音樂碩士課程的宮嘉豪，自2018 年加入樂團，現為樂團大阮首席。2019年，他入選香港電台舉辦的「樂壇新秀2019」，同年獲「梁思豪獎學金」入讀香港演藝學院。19歲於「第三屆南洋國際音樂大賽—高級專業組—中阮」奪得金獎，繼而獲學院頒發「領賢慈善基金獎學金」。2023年，宮更獲香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金（本地進修）。

加入樂團令宮嘉豪擴闊了對音樂的想像，更重要是有實踐的機會。「中樂團與青少年團的練習場地都是一樣，這種近在咫尺卻又遙不可及的感覺激勵我不斷進步。」作為團中較為年長的一員，宮嘉豪認為紀律十分重要︰「要做好本份，無論在音樂上或各方面都要做一個榜樣，能力愈大，責任愈大。」宮嘉豪現為香港中樂團特約演奏家，曾隨樂團出訪深圳、上海、西安、濟南，參演「周‧秦‧漢‧唐 閻惠昌與香港中樂團」，擴闊了其音樂視野。

近年亦參與主持電台節目，介紹中西樂知識趣事，推廣普及古典音樂及中樂。既要上學，又要參與排練及不同演出，還要於電台主持節目，但對宮嘉豪來說，如此忙碌並未為他帶來負擔，「因在團中建立的自律，學懂時間分配，會逼迫自己提高效率去練習。」靠在團內所得經驗「專注與技巧」，宮嘉豪練就出一套練琴的流程來提高練習的效率，同時他也慷慨地把這技巧與團員及同學分享交流。

里程碑中尋回初心 羈絆之曲

今年的「傳承‧經典」音樂會，以協奏曲為主題，兩位團員都視為是一次挑戰。陳璵晉更視今次演出為他音樂路上的里程碑。

是次，陳負責獨奏二胡協奏曲《心香》，此曲由趙季平作曲，抒發著一種情致高遠、超凡脫俗禪境，為觀眾帶來不一樣的感受。樂曲採用傳統的奏鳴曲式結構全曲，動律和感染力非常強。《心香》這首電影配樂，對陳璵晉來說，是回歸他學二胡的初心，藉此表達的情感。面對挑戰，陳璵晉表示要更主動做準備功夫，聽更多不同版本的演奏，亦請教不同的處理手法。同時此曲的拉弦的比重很多，而且音域比較沉穩，對年輕樂手來說很難處理，陳璵晉需要與團員好好溝通，對他而言亦是身為團中首席、學長在樂團中成長過程的一種鍛鍊。

而宮嘉豪則負責中阮協奏曲《雲南回憶》（選段）第三樂章〈機械的快板〉。這是全國第一首中阮協奏曲，運用了爵士樂的節奏及和聲，急促跳動的分解和弦，一改傳統中國音樂的風格。宮嘉豪表示，「阮琴在中樂團中似是可有可無，地位甚低，直到1987年劉星創作了的《雲南回憶》，改變了阮琴的地位。」曾經因阮琴地位的「可有可無」，宮嘉豪亦曾處於懶散狀態，而同是學阮琴的哥哥則以一段《雲南回憶》的YouTube片鼓勵他，令宮嘉豪「重拾」對阮琴的熱情。「該版本的《雲南回憶》正正是胡指揮（胡栢端）執棒！」是次演出，亦是由胡栢端指揮執棒，對宮嘉豪來說意義非凡。

傳承非一成不變 發展成就經典

中樂的文化底蘊深遠悠長，但是以西方樂團為模板的現代中樂團的發展史較短，只有百多年歷史，令真正接觸中樂的人不多，亦不算普及。香港青少年中樂團就在此擔任了培訓人才的角色，藉排練、參與本地及外訪演出和交流，把中樂傳承。

而對兩位年輕樂手而言，「傳承」不但只是功能性地把根基保存下來，更要把它帶到未來。陳璵晉說，「傳承，不是原封不動的傳遞。音樂的進程會因時代改變，音樂的意義亦會有所不同。傳承，除了是將技巧傳授，音樂家亦應將自己的想法、看法加入其中，展現音樂不同的面向。」宮嘉豪認為發展更為重要，「青少年團給予了更多培訓的機會，令人才輩出。傳承應該是一步步膨脹，無論人數、質數、年齡層等，能有機地發展。」

成立「香港青少年中樂團」活力接棒 薪火相傳

香港中樂團於1977年成立，被譽為當今國際舞台上具領導地位的大型中樂團。由閻惠昌擔任藝術總監兼終身指揮，經常獲邀於國際著名音樂廳及藝術節演出，迄今委約或委編的作品逾2,400首。為薪火相傳，特別成立香港青少年中樂團，提供平台讓青年人發揮他們的音樂才華。

這支全編制樂團現有80多位充滿朝氣的青少年成員，賦予他們一個公開演出及追夢的平台。今年，「傳承．經典」進入第四年，樂團選出優秀團員：陳璵晉（環保二胡 ）、胡珈城（環保高胡）、陳爾力（琵琶）、吳潔穎（琵琶）、宮嘉豪（中阮）、郭上瑜（笛子）及施朗希（高音笙）擔任協奏演出，由助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮胡栢端帶領傳承中樂經典。

提升造詣 修養個人紀律

胡栢端於2012年為香港演藝學院第一位指揮碩士畢業生，曾獲邀客席指揮香港中樂團、新加坡華樂團、澳門中樂團、河南民族樂團、香港演藝學院中樂團、香港演藝學院交響樂團、天津音樂學院室內樂團、竹韻小集等。胡栢端於2018年加入香港中樂團，目前為香港中樂團助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮。在他的指導下，青少年團員不僅在技術上日趨成熟，他們的演出技巧和團隊協作也大大提升。

在胡栢端的帶領下，香港青少年中樂團的水平愈來愈高，規模亦日漸擴大。

左起：陳爾力（琵琶）、宮嘉豪（中阮）、胡珈城（環保高胡）

左起：施朗希（高音笙）、陳璵晉（環保二胡 ）、郭上瑜（笛子）、吳潔穎（琵琶）

「傳承．經典2024–協奏曲篇」詳情

日期：2024年2月17日（六）

時間：晚上8時正

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$200、$250、$300、$380

購買方法：城市售票網

更多詳情，請瀏覽傳承‧經典 2024 — 協奏曲篇 | 香港中樂團 (hkco.org)

（資料及相片由客戶提供）