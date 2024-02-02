日本設計師編集《瀕臨絕種動作圖鑑》　靜悄地消失於眼前集體記憶

【日本/ 瀕臨絕種】科技影響人們的生活習慣，每個時代都有一些專屬的行為或潮流，但隨著時間的流逝總會慢慢消失於眼前，成為我們回憶的一部分。即將迎來農曆新年，有一些傳統的新年習俗都已消失不見，未必每家每戶都會有全盒放置糖果甜點，未必會特定為新年添新衣，更莫論時代更久遠的派財神、賣懶這些習俗。除此之外，在日常生活中都有很多即將絕種、成為集體回憶的事物，在日本有一位設計師將一些可能會「絕種」的「動作」集結成書——《瀕臨絕種動作圖鑑：即將走入歷史的100種動作》，作品甫推出便深受讀者、網民和媒體歡迎引起廣大迴響。



《瀕臨絕種動作圖鑑：即將走入歷史的100種動作》（圖片來源：誠品）

數錢、插入車票、找手機訊號、相機過片、看報紙、撢灰塵、在風扇前講話發出震音、在量體溫前甩溫度計⋯⋯這些動作大家有沒有曾經做過？又有多久沒有做了？著作搜羅了一些本來習以為常，卻靜悄悄地消失於眼前的動作，作者藪本晶子指出如果是物件的話還可以放進博物館又或收藏家中，但如果是無形的動作呢？於是身為設計師的她就以自身本領，將之一一記錄下來，同時以生動有趣的日式簡約插畫形式製作成圖鑑。但老實說，雖然著作中涵蓋了很多「復古」行為，但閱讀著作本身這個動作相信也該列入瀕臨絕種了。

圖片來源：《瀕臨絕種動作圖鑑：即將走入歷史的100種動作》／誠品

書中總共收錄了100種動作設立分級制，六個瀕危等級由現時大家普遍會做但有可能在未來消失的程度，以至日常生活中已經不會再見到的動作。雖然是以作者本人的主觀角度來決定標準，但有些動作是她本人都沒有見過的，僅在漫畫或動畫中出現，她坦言雖然作品稱之為「圖鑑」，其實內裡的知識可能大家早已熟知的，即使這些動作真的消失了，對於日常生活並沒有太大的影響（這正正是動作會消失的原因），所以她作書的目標不是用來解決問題或拯救這些動作，而是希望讀者在閱讀的過程中為生活帶來一點樂趣，在喚起眾人的回憶之同時，以更豐富的角度去看待事物，如果可以珍惜眼前的世界便更加好了。接下來我們來看看其中一些瀕危動作，有沒有勾起大家的回憶？

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【瀕危等級0：目前大家普遍會做，但未來也可能隨時消失的動作】

晾衣服、用吸塵器吸地板、拉起窗簾、用鑰匙鎖門、按按鈕⋯⋯



【瀕危等級1：近年來已經做得沒那麼頻繁的動作】

交換名片、蓋印章、解開耳機線、抄筆記、從書架上選書⋯⋯



【瀕危等級2：這麼一說，其實根本沒在做的動作】

點鈔票、換燈泡、舔指尖、朝筆尖吹氣、插入車票⋯⋯



【瀕危等級3：以前會做但現在不會做，生活中也不太看得到的動作】

上蹲式廁所、找手機訊號、用收錄音機聽音樂、相機過片、手動搖下車窗、吹遊戲卡匣、放進CD、看報紙、邊看地圖邊走路、按掉鬧鐘⋯⋯



【瀕危等級4：印象中小時候做過好幾次的動作】

拍打電視、倒帶、看自動販賣機底下、撢灰塵、在卡拉OK用號碼點歌、在電風扇前面講話、拍棉被、把人拋高⋯⋯



【瀕危等級5：日常生活中已經不會做也看不到的動作】

劈柴、轉頻道鈕、攪浴缸水、甩溫度計、掀裙子⋯⋯

