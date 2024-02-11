日本新晉藝術家松原光的標誌性笑臉　用簡約創作引發世界的微笑

【亞洲藝術新星100】近年世界充斥著天災人禍，疫症、戰爭，還有愈來愈嚴重的環境問題，漸漸令人們失去歡笑，取而代之的是擔憂與失落。幸好，世界在不幸之中總是能夠找到幸福，只要我們細心觀察身邊的人和事，定會找到令你會心微笑之處。正如藝術創作，在追求美的本質亦能予人平靜、歡樂、甚至幸福感。日本有一位新晉藝術家松原光（Hikaru Matsubara），可能覺得世界已經足夠複雜，所以決意要利用簡單的視覺語言，感染觀者帶來更多的歡樂。



松原光最為標誌性的作品相信是其筆下的笑臉，除此之外他亦常以生活化和流行文化的元素為靈感，作品以輕鬆幽默風格為主，簡單的形狀和線條，配搭鮮明的顏色非常注目，他最常用到的是橙色和藍色，特別是早期替日本知名雜誌《POPEYE》設計封面之後，藍色的微笑圖像成為了他的代名詞，也是大眾最熟悉他的標誌。松原光之所以會選擇簡單的設計，是因為他的藝術理念為「視覺交流」，簡單的設計更容易讓人理解，而注目的配色則吸引眼球，慢慢形成別具辨識度的個人風格。

圖片來源：《POPEYE》

松原光筆下的人物角色，往往以線條和幾何圖形呈現，可以輕鬆化身為字母、符號或其他意象，對於傳達訊息更為方便。此外，在他的作品中常常見到利用攝影、現成物來創作，讓平平無奇的物品、枯燥乏味的日常增添了不少生氣活力和色彩，亦別具玩味。可見得松原光平常很留意生活細節，生活上充滿著能夠啟發他的靈感來源，信手拈來的東西都可以隨意運用來創作，幽默之心源源不絕。至於為何會選用笑臉作為他的標誌性元素，他曾說過他並非一位愛笑之人，但不代表他不想快樂，所以創作藝術的過程中，他將微笑和幽默的元素融入其中，在讓自己變得快樂之同時，亦能觀眾、甚至世界帶來微笑。

圖片來源：松原光Instagram（hikaru_matsubara）

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另一方面，松原光創作的笑臉有一個與別不同的特徵，就是有著兩對眼晴。由於選擇了以簡單的風格入畫，所以他曾經思考過如何才能增強作品的辨識度，他認為雙眼作為靈魂之窗最有攝人的作用，於是將兩對圓形放在一起化為雙眼，簡單容易卻鮮有人這樣做。松原光曾經分享，他深受「日本平面設計教父」福田繁雄所啟發，這位大師擅長言簡意賅的設計，重視如何有效進行視覺溝通還別具幽默感，松原光繼承了這份意志，繼續以藝術引發世界的微笑。