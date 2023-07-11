【日本設計】平面設計教父福田繁雄　好設計完美範例：簡潔而震撼

【日本設計】平面設計是設計範疇一大宗，來到紙媒沒落、網絡世界盛行的年代，平面設計看似沒有以前重要，有志修讀相關學科的學生，都紛紛去學UI或UX，但其實只是媒介不同，設計原理依然健在，平面設計仍然是設計一大基礙，或者我們不要被「平面」所局限，當中的精粹在於視覺傳達。



日本是設計大國之一，這裡也盛產設計大師，今回要介紹的，是上世紀被譽為「日本平面設計教父」的福田繁雄，特別擅長言簡意賅的設計，重視如何有效進行視覺溝通，還別具幽默感。



為日本戰後30周年而設計，獲得國際平面設計大獎的反戰海報《Victory 1945》（圖片來源：「錯視．幻影福田繁雄設計典藏展」）

福田繁雄曾任日本平面設計師協會會長、東京藝術大學美術館評議員、東方設計大學終身名譽教授等，對日本設計界影響深遠，除此之外，他的影響力還擴展到國際間，是為首位入選紐約藝術指導俱樂部名人堂的日本設計師，他與「德國的視覺詩人」Gunter Rambow、美國傳奇設計師Seymour Chwast並列為「世界三大平面設計師」。

他也教曉了後世如何做好設計，他在《我的創意哲學》一書中提及，平面設計所要表達的重點，在於進行視覺溝通，在面對不同背景、文化、語言的對象，也能夠成功傳遞訊息。的而且確，設計並不局限於任何文字與圖像甚至媒介和平台，大師擅長運用日常生活常見的事物並將之符號化，務求任何人都容易理解，他還有「錯視大師」的稱號，擅於利用正負空間與錯視手法，將簡單的符號增添玩味，愈簡單愈震撼。

《世界地球日快樂》海報（圖片來源：M＋）

大師最著名的作品之一，要數到為日本戰後30周年設計、獲得國際平面設計大獎的反戰海報《Victory 1945》，一支槍管一粒子彈，簡明易懂，可是子彈卻是往回飛的，諷刺戰爭最後會令人自食其果。1982年設計的一系列《世界地球日快樂》海報，其中一張鮮紅的海報，斧頭木柄上冒出萌芽幼苗，令人理解即使是用作破壞的工具也有可能孕育出生命，還有一張將地球化為剛萌芽的種子，於大師的平面世界，種子與地球擁有同樣的重量，畫面形成震撼人心的張力。他的設計生涯花了很多時間予解決社會和文化問題，特別以反戰和環保宣傳海報聞名，將如此沉重復雜的議題，以簡單輕鬆的視覺手法來訴說，是為大師的功力。

圖片來源：「錯視．幻影福田繁雄設計典藏展」

原來福田繁雄最初是立志當一名漫畫家的，可惜當時根本沒有漫畫這一門學科可供修讀，於是他便去選擇平面設計，但他的幽默與說故事的手法依然傳承到平面設計之上，令人讚歎的是他利用正負空間讓一個圖像呈現兩種效果，例如在1975年為日本京王百貨操刀的宣傳海報，正負空間、黑白對比呈現出男女的腿，兩組相生的腿並沒有主客之分，別具趣味。說到趣味，當年大師還設計過一系列的服裝，將衣領、領帶變成印刷圖案，令人不禁會心微笑，可見得他的幽默不只存在於平面世界，也是貫徹在生活中的。