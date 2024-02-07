280天腐爛鑽石、大猩猩女子學院　盤點日本東藝大創意無限話題作

【藝大/創意/藝術】東京藝術大學是日本最具代表性藝術學府之一，村上隆和坂本龍一均畢業於此，可以說是人才濟濟；同時奇人異士不少，被稱為「廢才製造大學」，神秘藝大生活甚至成為暢銷書題材。學校臥虎藏龍，自然產出不少有趣作品。早前東藝大舉行畢業展，多個作品成為社交媒體熱話，不如來看看這所傳奇學校學生都在創作什麼？



經典廣告詞「鑽石恆久遠，一顆永留傳」讓人印象深刻，但原來鑽石保質期也可以很短。東藝大設計系學生中村暖就研發出「Decompose Diamond」（可分解鑽石），鑽石成份由植物提取而成，只要埋在土裡280天便會分解。作品一出便成話題作，相關貼文在X有逾六百萬瀏覽量。作品用了兩年研發，中村暖本人更打扮成警衛看守鑽石，引來不少人拍照留念。

另一話題作同樣來自設計系，這次更是一整個企劃。日本有一種說法是「女校畢業的學生都是大猩猩」，揶揄女校學生舉止豪邁。設計系畢業生戸澤遥決定直接把這個說法落實，在畢業展推出「大猩猩女子學院」企劃。

戸澤遥不僅為這所「大猩猩女子學院」設計了毛茸茸初高中制服、大猩猩爪模樣校徽，還設計了課程表，規定學生在初中三年間完成「大猩猩基礎演練」，高中三年則要完成進階課程「大猩猩實踐演練」，甚至可以選擇到外國國立公園留學交換觀察大猩猩。玩「梗」玩到底，學校校訓「互凜樂」是取自大猩猩日文讀音（ゴリラ）諧音，企劃完整程度讓人嘆為觀止，當然也在X上成為話題。

最後要介紹的作品同樣創意無限，名為「我的奔跑倉鼠與其平行旅程」，出自跨媒體藝術系學生菅沼杏。在疫情期間，她被迫留在家中於是開始觀察自家倉鼠，發現牠雖然困在籠中，卻依然堅持跑動，每天運動距離甚至能達到10公里。於是她作為飼主，決定向倉鼠展示籠外世界，夜行性倉鼠在夜裏跑了多遠，日行性飼主就在日間跑多遠，過程持續整個展期，像一場24小時接力跑，同樣引起大量關注。

目前畢業展已完結，但東藝大官網集結了各系畢業生作品，有興趣讀者不妨到自行探索，發掘不同潛力藝術家。