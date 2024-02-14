北歐設計之父操刀經典設計椅　Chair 66提升室內空間靈性與自然

【Designer Chair/ 設計/ Chair 66/ Alvar Aalto 】新一年伊始，是擺脫過去的紛擾，重新出發的好時機，今年適合回歸自然、發展身心靈，我們除了可以多點接觸大自然之外，在家居方面亦可以引入更多自然的元素，在選擇家具之時，將重點落在舒服至上，讓家居成為我們最可靠的避風港。今回為大家介紹一件經典的Designer Chair，可以低調地融入空間，卻能提供令人難以忽視的舒服性與功能性。



Chair 66（圖片來源：Artek）

Chair 66是一款適用於家居不同環境的簡約木椅，甚至在國外不少餐廳、辦公室都會選用，設有寬大的靠背提供舒適性，這款椅子傳統上是採用來自芬蘭的樺木來製作的，這種木材帶有耐用而輕巧的特性。Chair 66是由著名的北歐設計師Alvar Aalto於上世紀30年代設計的，他除了是工業設計師，同時也是雕塑家、畫家和建築師，由於他擅於將建築、藝術的領域靈用於設計之上，並且研發出開創性的家具製作技術，作品對於設計師有著極為深遠的影響，所以又有「北歐設計之父」之美譽。

Stool 60（圖片來源：Artek）

在談及Chair 66之前，必須先了解Aalto的另一件作品Stool 60，這件極為簡約的小圓木椅對於整個家具設計界有著無出其右的影響力，Chair 66亦是在Stool 60的成功之後，以此為基礙繼而設計出來的。Aalto出生於北歐小鎮，於世人的印象中，北歐是個非常祟尚自然的地方，向來有著不少關於神明、精靈的傳說，他自小就與大自然緊密相處，父親亦是當地的林務職員，建築和設計都能夠反映出以自然為本的精神，在物料選材方面固然要以天然物料來製造。Stool 60最令人震驚的技術，是Aalto於1933年研發出來的曲木技術，利用蒸氣加熱來彎曲木材，使得家具設計迎來大躍進的時代，創造出這位大師最為標誌性的「L-leg」專利設計。

Stool 60「L-leg」（圖片來源：Artek）

細心一看，Chair 66其實是在Stool 60的基礎上，加上椅背組合而成的，雖然概念簡單，但要設計出優美的線條卻不容易，有賴於曲木技術和設計師的巧思。不同於Stool 60的是，Chair 66的後腳傾斜程度更大，在視覺上使椅子整體上變得更修長，在功能性上，將用家的後背微微靠後，舒適地依傍在椅子和椅背，符合人體曲線即使是長時間坐著也不減舒適度。椅子的外觀低調，可以輕鬆融入不同風格的室內設計空間，不過椅面卻能夠因應愛好選擇不同的顏色，祟尚自然的原色或白色、嚴謹認真的黑色或者注目又富有活力的紅色都是熱門的選項。

Chair 66（圖片來源：Artek）

現時要入手Chair 66這款大師級椅子並不困難，在著名家具生產商Artek有售，順帶一提，Artek這家公司最初的成立原因，竟然是為了專門銷售Aalto的椅子而設的。於30年代開始現代家具紛紛出世，當時兩個最大的設計派別是來自德國的Bauhaus以及北歐的現代主義，分別在於前者強調實用精神和機能性，常以金屬為材；至於後者則強調線條、形狀和造型，大多以淺色木材家具為主。雖然Bauhaus是經典，但亦有不少用家愛好北歐設計的自然舒適，所以當時Aalto收到大量來自國外的訂單，可惜卻無力處理，最後得到金主的資助並且開設營銷家具的公司，Artek得以在1935面世。