語言學家看劇時在想什麼？從機醫、月薪嬌妻看稱呼如何定位關係

【藝文編按】人們每天溝通離不開語言，措辭稍微更改，意思就可以大為不同，譬如區分親疏尊卑的稱呼不僅攸關說者如何定位關係，更是乘載了人際關係的情感重量。本文摘自麥田出版《語言學家看劇時在想什麼？》第四章，作者蘇席瑤以「追劇」角度插入，從《機智醫生生活》、《月薪嬌妻》、《星際啟示錄》三部熱門影視作品談「稱呼」大不易，讓讀者輕鬆入門語言學。



書名：語言學家看劇時在想什麼？從時事、熱門台劇、韓劇到經典電影，認識日常裡無處不在的語言學，探索人類思考與互動背後的奧祕

作者： 謝承諭, 蘇席瑤

出版社：麥田



對他人稱呼的意涵

二〇二〇年的熱門韓劇《機智醫生生活》，以醫院為背景，描繪醫生、病患和生死拔河的日常，以及醫師、護理師相互扶持的情誼。劇情看似瑣碎，卻也充滿溫暖正能量。

《機智醫生生活》，目前共有兩季，分別於2020年及2021年播放，由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演，以一間醫院為背景，講述在這間醫院工作的5名由大學時期已認識的醫生的故事。

在第一季的第十集中有這麼一個橋段：在神經外科教授蔡頌和與手下的住院醫生聚餐的場合上，準備離開醫院的總醫師龍碩民，半開玩笑地對另一位住院醫師許善彬說：「我們（uri）善彬，我不在你就沒人可以刁難了，一定會很無聊吧？」此舉馬上引起蔡頌和教授的注意，詢問龍碩民：「我們（uri）？你都這樣稱呼善彬的嗎？」貌似懷疑起兩人有著超乎同事情誼的關係。蔡頌和的疑問引得龍碩民不得不大動作澄清，把「uri」（我們）這個詞，加到在場所有人的名字前，甚至連義大利麵都成了「uri pasta」（我們義大利麵）。不過是個稱呼，卻使得龍碩民對許善彬若有似無的情愫呼之欲出，可見稱呼絕不是件小事！

《機智醫生生活》中的「許善彬」醫生（劇照）

不知道讀者您是否曾經為「如何稱呼別人」這件事情感到苦惱？不管是要選擇使用代名詞「你」、還是「您」；或是以名字稱呼（例如我的全名「蘇席瑤」，或名字「席瑤」）；又或者以姓氏加上頭銜或職業名稱稱呼（例如「蘇小姐」、「蘇女士」、「蘇老師」、「蘇博士」、「蘇教授」等）。如何稱呼別人，一直都不是一件簡單的事。之所以不容易，是因為選擇稱呼的同時，說者也在定義自身如何看待與聽者之間的關係。

「你」、「您」選擇大不易

早在一九六〇年，語言學家羅傑．布朗（Roger Brown）和亞伯特．基爾曼（Albert Gilman）針對法文中的人稱代名詞進行了詳細的討論。法文的第二人稱單數代名詞「tu」（近似於中文的「你」），和「vous」（近似於中文的「您」），這兩個人稱代名詞背後有著複雜的歷史發展和社會意義：「tu」一般用在比較親近的關係，「vous」則是較有禮貌的稱呼方式。其他許多歐洲語言也有類似的分類，諸如拉丁文的「tu」和「vos」，俄文的「ty」與「vy」，意大利文的「tu」及「Lei」，德文的「du」跟「Sie」，瑞典文的「du」和「ni」，和希臘文的「esi」與「esis」。英文也曾經有過「thou」和「you」的分別。布朗和基爾曼把這類詞𢑥統稱為「親疏尊卑人稱代名詞」（T/V），以下我們就泛稱為「T」和「V」。

語言學家羅傑．布朗（Roger Brown）（資料圖片）

親疏尊卑人稱代名詞布朗和基爾曼的討論雖然是以法文的「tu」跟「vous」為出發點，但許多語言都有類似現象。布朗和基爾曼以及後來研究相關現象的學者，於是以「T」泛指各語言裡較親近或較不帶敬意的第二人稱代名詞，以「V」泛指較疏遠或較帶敬意的第二人稱代名詞。

即便中文也有「你／您」的區別，但是法文的「tu/vous」的用法，跟中文的「你／您」仍有些差異。法文的「vous」，同時又是第二人稱複數代名詞（也就是中文的「你們」）。至於為什麼法文裡尊稱「您」跟表示多數的「你們」是同一個詞？這其實是有歷史淵源的。

故事可追溯到羅馬帝國時期的拉丁文。羅馬帝國在第四世紀分裂後，雖然東西兩個帝國各有政權和皇帝，不過當時的羅馬人並不覺得兩個帝國彼此獨立，而會認為是單一政體之下的兩個統治單位。因此，百姓在稱呼其中一位皇帝時，都會以複數的「vos」稱呼，因為這實際上代表的是東西帝國的兩位皇帝。

古羅馬帝國凱撒大帝雕塑，圖片來源：Wikimedia commons

而這個以「vos」複數形稱呼皇帝的用法，逐漸演變為一種尊稱。到了中世紀，歐洲上層階級常以「V」互稱，表示尊敬和禮貌。下層階級則延續原來的用法，以「T」互稱。上層階級用「T」稱呼下層階級，但下層階級以「V」敬稱上層階級，因此，「T/V」的用法，除了原來親近之於禮貌的差異，也成為權力位階差異的象徵。布朗和基爾曼由此歸結出「T/V」使用的兩大原則：權力位階（power）以及親近平等（solidarity）。若關係重點放在權力位階的上下之分，則用「V」；若關係重點放在親近平等上，則用「T」。

我們也可進一步參考社會語言學家黛柏拉．泰南（Deborah Tannen）一九九三年針對權力位階和親疏遠近的研究。她提到，這權力位階跟親近度這兩個面向，並不是整合、一致的。若將這樣的架構套用到親疏尊卑人稱代名詞的使用上，我們可以便可以更加具體地認識「T/V」的使用對應到權力位階與親疏遠近兩個軸線上的差異。

社會語言學家黛柏拉．泰南（Deborah Tannen）

若我得稱呼一名比我位階高，關係又疏遠的人，例如不熟的長輩，或是關係並不親近的長官，用「V」（中文的「您」）是個不會錯的選擇。這個例子就屬於圖1的第一象限。若我得稱呼一個位階低於我，關係又親密的人，例如自己的弟弟妹妹，或者關係很好的下屬，用「T」（中文的「你」）也是個不會錯的選擇，此例則為圖1的第三象限。

但是，稱呼選擇的問題常常出現在第二跟第四象限。如果是位階高、但很親近的人呢？譬如熟識的上司、很親近的長輩，到底是要用「V」展現尊敬，還是「T」表達親近？如果是位階較低，但關係很疏遠的人，譬如沒太多互動的同學或同事，是要用「V」表達禮貌，還是「T」表示友善呢？選錯了，會不會變成表錯情，拿自己的熱臉貼別人的冷屁股？或者讓別人誤會自己很冷淡，其實只是想要有禮貌？

小小的一個「T/V」的選擇，其實藏著大大的不易啊！

稱呼背後的心理變化

中文裡有一個能夠規避使用「你」或是「您」的方式，就是直接用對方的稱謂、頭銜，或名字代替「你／您」（資料圖片）

中文裡還有一個能夠規避使用「你」或是「您」的方式，就是直接用對方的稱謂、頭銜，或名字代替「你／您」。舉例來說，若是不確定用「你／您覺得這樣做好嗎？」可以替換為「校長／總經理／老師／舅舅／小明覺得這樣做好嗎？」雖然這樣看似解決了使用「你」、「您」的兩難，不過實際上在選擇對他人的稱呼時，仍可能要跨過一些心理上的門檻。

在臺灣尊師重道的氛圍下長大的我，在大學時和教授互動總是恭恭敬敬。因此，研究所赴美讀書時，對於同學們直呼幾位作風親民的教授姓名（例如「Lisa」、「Keith」、「Richard」等），一開始頗不習慣。即便覺得自己這樣好像顯得很拘謹、老派，還是習慣必恭必敬地用「Dr. Green」、「Dr. Walters」這樣頭銜加姓氏的方式才說得出口。足足過了一、兩年以後，跟教授都慢慢熟悉了，我才開始有辦法用名字直呼一位我很喜歡且尊敬的年輕女教授，後來也慢慢可以用名字稱呼其他關係比較親近的老師。不過是一個稱謂上的選擇，「Lisa」這個名字，在語言上只是兩個音節的長度，但卻花了我一、兩年的時間才能順利發出。因為稱呼承載的是，在權力位階以及親近平等兩相考量下，折衷出來的心理上和互動上的距離。

（《月薪嬌妻》劇照）

近年熱播的日劇《月薪嬌妻》第二集裡，認識不久就決定契約結婚的津崎平匡和森山美栗（又譯為「森山實栗」），在介紹彼此家人見面時，被美栗的小阿姨發現他們以姓氏（津崎和森山）相稱。為了不讓家人對他們的關係產生懷疑，兩人緊急開始練習以名字（平匡和美栗）相稱，但是這個突然的轉換讓兩人都感到無比尷尬，最後決定在名字後還是加上「san」（先生／小姐）這個敬語，才比較說得出口。這正是另一個稱呼承載著關係重量的例子。

《星際啟示錄》生物學博士愛蜜利亞．布蘭特（《星際啟示錄》劇照）

再以賣座科幻電影《星際效應》（編按：港譯《星際啟示錄》）為例，片中有一幕短暫卻關鍵的場面：前往外太空為人類尋找新棲地的永恆號太空人之一，生物學博士愛蜜利亞．布蘭特，向太空船駕駛庫柏說明，太空總署之前派出太空人進行探索任務，已有三位太空人回傳可能適合人類居住的星球的訊息。此時，庫柏察覺到，布蘭特對其中一位先遣太空人沃夫．愛德蒙斯（Wolf Edmunds）帶有特別的感情。究竟庫柏如何在這個短暫的對話裡察覺出這件事？這在網路上引起了不少粉絲討論。其中的說法是：在太空總署裡，大家多半以姓氏互稱以示專業，但當庫柏問道「Tell me about Edmunds.」（告訴我關於愛德蒙斯的事），布蘭特的回答是「Wolf is a particle physicist.」（沃夫是個材料物理學家）。在多半使用姓氏相稱的工作氛圍下，布蘭特卻用名字「Wolf」（沃夫）稱呼了這位太空人，也許正是因為這樣才引起庫柏的懷疑吧。

（本文獲麥田授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）