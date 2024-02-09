蘆原妃名子自殺事件惹眾怒　多名漫畫家出面披露日本漫畫業不公

【蘆原妃名子/SEXY田中小姐/日本/漫畫/真人版】日本漫畫《砂時計》《SEXY田中小姐》作者蘆原妃名子遺體於1月29日在栃木縣日光市川治水庫被發現，經警方判斷為自殺案。蘆原妃名子在1月26日曾發長聲明斥責《SEXY田中小姐》真人版劇組未有尊重原著進行改編，她表示自己因此接管最後幾話編劇，但作品風評仍未能逆轉，向粉絲致歉。掌握《SEXY田中小姐》版權之出版社小學館前日（6日）召開內部說明會，表示目前並不會向外界公佈蘆原妃名子事件詳情。



此回應引發漫畫業界眾怒，《北極熊Café》作者比嘉Aloha、《花牌情緣》作者末次由紀、《海猿》作者佐藤秀峰、《藥師少女的獨語》連載版作者倉田三ノ路以及《重版出來》作者松田奈緒子等多名漫畫家均發聲披露業界權力不公，出版社提取9成印税之餘，漫畫原作者未能保證作品不被「魔改」，有漫畫家宣布自此不會再與小學館合作。



日本漫畫家蘆原妃名子的漫畫作品《SEXY田中小姐》被改編成日劇，不少粉絲認為改編得很差。（圖／取自X@ashihara_hina）

蘆原妃名子作品《SEXY田中小姐》講述一名外表平凡上班族，在下班後變身肚皮舞者的故事 ，自2017年開始連載，並於2023年10月改編成NTV真人版電視劇。劇集播出後，因漫畫劇情被大幅改動惹來觀眾不滿，事後編劇相澤友子於社交媒體發文表示自己只負責第1至8話劇情，最後兩集則是由蘆原妃名子本人改編。

日本漫畫家蘆原妃名子2024年1月28日中午發文表示：「我不是想要攻擊，對不起」，之後人間蒸發失蹤。（圖／取自X@ashihara_hina）

蘆原妃名子1月26日X發表長文說明緣由，表示由於原作並未完結，改編前曾要求劇集必須「忠於原作」，並由她提供改編劇情大綱和台詞，以免漫畫受劇集影響。但電視台並未尊重要求，故只能接手最後兩話編劇，可惜未能力挽狂瀾。由於編劇相澤友子以往改編作品《勿言說推理》、《上鎖的房間》等作品都，被漫畫讀者認為是「魔改」原著，被稱為「原著粉碎機」，此次事件引來不少粉絲批評。蘆原妃名子事後刪除貼文，解釋不是想「引來攻擊」。

小學館表示不會公開蘆原妃名子事件詳情（wiki）

電視劇製作方事後表示改編全部經過出版社授權，而小學館則於2月6日召開內部說明會，表示因蘆原妃名子本人去世前刪除自己所有社交平台紀錄，所以「為了尊重逝者遺志」，不會公開事件具體情況，並提到小學館和NTV維持友好關係。

做法引起業內人士不滿，引來多名漫畫家發聲：《重版出來》作者松田奈緒子在X上要求小學館詳細解釋事件，並保證類似事件不再發生；《藥師少女的獨語》連載版作者倉田三ノ路表示表示自己作畫版本對原著解讀更為忠實，但動畫版沒有跟隨；《青空紙飛機》作者水上航表示自己所有出版物只能拿一成版税；《北極熊Café》（亦譯《白熊咖啡廳》）作者比嘉Aloha則在X指出出版社與漫畫家權利不對等，表示曾在《魔法少年賈修》作者雷句誠原稿遺失糾紛期間，在小學館社內FAX文件中看到「絕對不能向漫畫家屈服！」字眼。

比嘉Aloha更籍此在X詳細披露《北極熊Café》當年在小學館停載原因，表示原作者和製作方之間未簽署正式合同作品就已經被動畫化，並沒有收到任何一分版權費，自己甚至是在動畫播出後，編輯要求她負責監修周邊才知情。她指自己曾為角色做過嚴密考證，但動畫版連北極熊基本構造都搞錯。當時她在Twitter上發文表示不滿，但被小學部人員施壓要求刪除，後來她決定於小學館無限期停載，直至一年後轉至集英社重新連載。

《海猿》作者佐藤秀峰在蘆原妃名子事件後同樣發文，回憶自己在作品影視化期間曾受到的不公正對待。（網頁截圖）

《海猿》作者佐藤秀峰在蘆原妃名子事件後同樣發文，回憶自己在作品影視化期間曾受到的不公正對待。他表示漫畫家通常會和出版社簽訂著作權管理委託契約，由出版社決定作品運用，雖在合約內規定使用要經漫畫家許可，但出版社鮮少遵守。他表示自己什麼都沒問清楚，就被要求在電影化契約書蓋章，當時《海猿》原作使用費甚至不到200萬日圓（約104,710港元）。在他不知情情況下《海猿》第二部開始宣傳，他緊急叫停續集真人化，製作方才願意增加版權使用費。但後來經歷電視台擅自採訪、未經許可出版相關書籍等一系列事件後，他決定找律師介入，自此《海猿》電影從電視和網上消失。