設計｜現象級人氣漫畫《SPY×FAMILY》　盤點封面角色坐著的名椅

【SPY×FAMILY/ 設計／設計師椅子/ Designer Chair】由遠藤達哉創作、人氣動畫《SPY×FAMILY》（間諜家家酒） 之前被譽為繼《鬼滅之刃》之後最新的「現象級」神作，其實在未發行動畫之前，其漫畫的發行量成績已超越《鬼滅之刃》和《咒術廻戰》，亦擊敗了長年的人氣之作《進擊的巨人》，是日本業界近十年來鮮有在未播出動畫前，漫畫已打入頭十排名的作品。



最近於新年檔期，最新的《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》電影在香港上映，口碑不俗延續了不滅人氣。眼利的觀眾可有發現，漫畫中暗藏了不少致敬同業的彩蛋，原來就連單行本封面上，各個重要角色所坐著的竟然也是鼎鼎大名的設計師椅子，藉此機會探究一下這些名椅到底是甚麼來頭。



《SPY×FAMILY》第一卷封面

第一卷：黃昏 × LC2

在第一卷的封面，男主角洛伊德／黃昏所坐著的單人梳化椅是由著名法國設計師、有著「功能主義之父」美譽的Le Corbusier所操刀的「LC2」，它在1928年面世，其影響力長達百年，標誌性設計是外露的金屬框架，於當時而言鋼管通常只會在工業領域上用到，所以是家具走向現代化的象徵。梳化分成四個組件，分別是椅背、座墊和兩側，這樣的設計方便工業化和量產，對於用家亦便於清潔和更換部件，作品影響了後世的梳化設計發展，其象徵意義足以令其列入MoMA的收藏。

於2010年的Apple發布會上，Steve Jobs坐著的是「LC2」梳化（圖片來源：Getty Images）

「LC2」（圖片來源：MoMA）

「LC2」屬於「Grand Confort」系列，這個系列主打簡約，是現代主義的代表作。於設計師Le Corbusier的眼中，家具設計需要符合人體工學，所以尺寸大小往往都帶有恰到好處的哲學，從而令用家得到身心舒服的體驗。此外，在20年代之前，家具設計仍是以古典裝飾美學為主，不過Le Corbusier卻認為過多的裝飾是不需要的，他帶領出一種新的美學原則，忠實地呈現物件的結構美，著重物料本身，更為符合用家所需。在漫畫中，男主角黃昏作為一位特工處事一絲不苟，配搭起「LC2」極為合襯。

《SPY×FAMILY》第二卷封面

第二卷：安妮亞 × 棉花糖梳化

第二卷封面上人氣角色安妮亞坐著的是「棉花糖梳化」（Marshmallow Sofa），是由別具影響力的美國設計師George Nelson與其效力的知名家具製造商Herman Miller及同公司的設計師Irving Harper於1956年創作出來的。梳化最大的特色是由18個圓形墊子加上金屬框架所組成，墊子的顏色可以個別更換顏色，被視為現代主義家具中最具標誌性的作品，並且帶有早期的普普藝術風格。

Marshmallow Sofa（圖片來源：Herman Miller）

梳化的概念源自於技術，於1954年，一家來自長島的塑膠公司找到George Nelson的工作室，展示了所生產一種新型的自結皮泡沫塑料（integral skin foam），賣點是可以在有限的成本生產出來，價格低廉且耐用，於是George Nelson委託同事Irving Harper圍繞這種圓墊設計一件家具，最後設計出棉花糖梳化的原型，可惜事實證明此設計的成本高昂，最後成品只會成為奢侈品，與本來的打算並不相符，不過由於創意值得支持，所以Herman Miller依然決定限量生產。梳化經過George Nelson經典的「原子」風格改進，意指將各個部件分解成單獨元素，恰似原子排列的形式，從中還可以加添色彩鮮豔的風格，因而廣受歡迎，亦與安妮亞跳脫多變的性格相吻合。

《SPY×FAMILY》第三卷封面

第三卷：約兒 × 雲朵椅

來到第三卷的封面，女主角約兒坐著的是雲朵椅（La Chaise），由家具設計界舉足輕重的夫妻檔設計師Charles Eames和Ray Eames操刀，椅子的概念新穎，成名之後已索價不菲，不過誕生之初竟是來自低成本生產的初衷。由於戰後資源貧乏，所以低成本住屋和家具有著急切的需求。於1948年，當時MoMA聯同一眾家具製造商發起了一場「國際低成本家具設計競賽」（International Competition for Low-Cost Furniture Design），比賽的勝出條件分別為價格相宜、舒適、輕便、便於大規模生產等，當時有6個團隊參賽，各自獲得5,000美元的預算。

La Chaise（圖片來源：Vitra）

Eames夫婦由著名法國雕塑家Gaston Lachaise的作品《Floating Figure》中獲得靈感，創作出帶有優雅女性身體曲線美感、有如雕塑般的椅子，其命名「La Chaise」除了是雕塑家的名字，在法文中亦有「椅子」的意思。作品以玻璃纖維外殼黏合而成，配以金屬支撐和橡木椅腳底座，雲朵狀的外型讓用家可以坐著或躺著，加上外觀的有機自然性質是當時的作品少見的，可惜因為生產成本過高，最後都沒有被生產出來，直到時隔半世紀之後，才由合作生產商Vitra推出市面。雖然雲朵椅與約兒的女性特質很是合襯，不過更符合的可能是她令人意思不到的個性，反倒與椅子的誕生過程有點相似。《SPY×FAMILY》還有更多有趣的名椅，我們接下來再一一為大家介紹。