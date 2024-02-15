俄羅斯藝術家稱若阿桑奇死於監獄　將溶解畢加索Warhol值三億畫作

【維基解密/阿桑奇/概念藝術/ 畢加索/ Andy Warhol】俄羅斯藝術家Andrei Molodkin早前表明，若維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）死於監獄，將以侵蝕性物質溶解包含畢加索、林布蘭、Andy Warhol等16幅總共價值四千五百萬美金（約港幣三億）名家畫作。若阿桑奇獲釋放，則會全數歸還畫作。



「Dead Man’s Switch」 裝置（圖片來源：The Foundry Studio）

計劃名為「Dead Man's Switch」 （編譯：死人的開關），藝術家Molodkin將16幅畫作放進重達32噸的安全室中，並內放置一箱高度侵蝕性粉末以及一箱加速化學品，兩者接觸後會引發化學反應，在兩小時內溶解安全室中所有畫作。在裝置開關按下後，計時器便會啟動倒數24小時，隨後將兩箱化學物品混合。除非藝術家有可靠信息得知阿桑奇仍然在世，並前往更新計時器，這些畫作將永遠消失於人世。

這些畫作包含畢加索、林布蘭、Andy Warhol等名家作品，亦包含Franko B、Jake Chapman以及Andrei Molodkin本人等當代藝術家作品，不少由藝術家本人或是藏家捐出，Molodkin表示若阿桑奇被釋放，會全數歸還相關作品；他拒絕透露具體作品詳情，但會保留記錄文件並為所有畫作留下照片。相關裝置現時儲存在Molodkin南法工作室內，稍後計劃移到博物館中，但未公佈詳細地點。

阿桑奇被捕後，美國正尋求英國引渡至美國受審。（Reuters）

作品名稱中的「Dead Man」意指維基解密創辦人阿桑奇，他在2010年在網站中公開大量由美國陸軍情報員盜取之外交及軍事機密文件，被美國司法部控告間諜罪，並向英國提出引渡要求。阿桑奇否認相關罪名，已被還押在英國貝爾馬什監獄（Belmarsh Prison）五年，將在本月20日以及21日接受最後一次判決。若引渡至美國成功，阿桑奇將面臨175年刑期，其辯護律師表示對他的性命有重大威脅。

Andrei Molodkin本人。（Andrei Molodkin）

Molodkin認為該行為是概念藝術，不是一種政治行動，希望創作一幅由人的生活、藝術史片段以及破壞性元素組成之時代肖像，表示：「在阿桑奇被囚禁後，我們的表達自由、言論自由以及信息自由都開始愈來愈被抑壓。」指藝術和自由掛鉤，沒有自由就難以產生任何文化，否則只是一種政治宣傳。阿桑奇妻子Stella Assange接受英國Sky News採訪時表明支持該計劃，並提問 ：「是什麼更為禁忌？是摧毀藝術品亦或是摧毀一個人的性命？」稱計劃真正目標是保護公眾知情權。