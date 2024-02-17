《臨時劫案》劇情反轉再反轉　道出男人之苦有共鳴｜何故專欄

《臨時劫案》以宿命為主題，劇情反轉再反轉，將銀河映像的風格昇華！三位主角的設計有心思，道出男人之苦有共鳴！



《臨時劫案》電影海報

《臨時劫案》由爾冬陞監製，麥啟光編劇及導演，郭富城、林家棟和任賢齊主演，故事講述「悍匪」梅藍天（郭富城 飾）策動了「閃電械劫」，卻陰差陽錯遇上準備買槍打劫的兩名「廢中」：為了守護老人院而欠下巨債的社工慕容輝（任賢齊 飾），以及為了婆媳關係而煩惱的的士司機笠水（林家棟 飾），梅藍天有感大家同是天涯淪落人，迫二人來一場黑吃黑的「臨時劫案」。

《臨時劫案》劇照

《臨時劫案》的台前幕後，都是結緣於銀河映像。麥啟光和馬偉豪聯合導演《玉女添丁》後，長時間擔任杜琪峯的執行導演，曾參與的作品包括《毒戰》、《盲探》、《奪命金》、《單身男女2》、《我的拳王男友》、《七人樂隊》等，本片另一編劇陳偉斌，憑《神探大戰》獲第41屆香港電影金像獎最佳編劇，和麥啟光曾多次並肩作戰，至於動作指導黃偉亮，憑《救火英雄》獲第51屆金馬獎最佳動作設計獎，就跟麥啟光曾經合作《我的拳王男友》和《脫皮爸爸》。《臨時劫案》的幾場槍戰都好精彩，特別是在廟街拍攝的大場面，可以看見黃偉亮的真功夫！

《臨時劫案》劇照

《臨時劫案》的人物關係錯綜複雜，幾宗案件互相緊扣，未到最後也猜不透主角們的命運。梅藍天原本的「閃電械劫」非常完美，卻遇上古惑仔阿南（姜卓文 飾）打劫炭哥（王敏德 飾）的找換店，更脅持了找換店的女員工Bingo（王頌茵 Kathy仔 飾），梅藍天的好拍檔白蘭頭（張松枝 飾）相接因此喪命，新手拍檔金毛菊（符家浚 飾）亦弄失了辛苦打劫得到的贓款，令梅藍天難以向黑幫大鱷蝦少（姜大衛 飾）交代。另一邊廂，慕容輝和笠水打算向炭哥的手下肥叉（林雪 飾）買槍打劫，卻先被大頭（曾比特 飾）和李嘉威（ANSONBEAN 飾）兩隻「泳池老鼠」打劫了⋯⋯

《臨時劫案》劇照

《臨時劫案》的關鍵詞除了「打劫」，更重要是「陰差陽錯」，無論警與匪的每個角色，都彷彿被上天玩弄，都是挑戰宿命的悲劇英雄！在一連串錯摸中，麥啟光加入了大量黑色幽默，無論是梅藍天的哨牙造型，他的口頭禪「講多謝」，他獨創「不傷無辜、不苦兄弟、講文明、懂禮貌」的悍匪指南，以及他和家人的悲慘遭遇，都是經過精心設計，荒誕背後，笑中有淚。

《臨時劫案》劇照

《臨時劫案》本來並非賀歲片，卻被安排於賀歲檔上映，也可算是一種「陰差陽錯」。《臨時劫案》並非爆笑喜劇的類型，而是正經劇情片的格局，笑料都是有深度且需要消化的，如果你是中年男性觀眾，對於三位「廢中」男主角，應該特別有種切膚之痛。

《臨時劫案》劇照

《臨時劫案》其實是主角們對社會的吶喊和控訴，奉公守法的好人沒有好報，善良怕事的「廢中」竟然被迫去打劫，實在令人感慨，但劇情可以更瘋狂，對壞人的懲罰可以更惡搞、更痛快淋漓、甚至更喪心病狂，結局可以更開心、更浪漫、甚至更夢幻，但因為各種理由，現時略嫌太守規矩。

《臨時劫案》如果可以去得更激更情，變成小市民的狂想曲，讓充滿壓力的觀眾一起宣洩情緒，相信將會更過癮、更有共鳴、亦更具代表性！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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