凝聚力量發揮才華多角度投入博物館　文博義工計劃2024公開招募

不少朋友假日都喜歡到博物館逛逛，甚至想參與博物館的工作。對文化及博物館有興趣的朋友，現在就有機會到康樂及文化事務署（康文署）轄下的15間博物館以及2個藝術空間擔任「文博義工」！「文博義工計劃2024」三月起公開招募約800名義工，為期兩年（2024-2026）。想成為其中一分子，即看內文並把握機會報名！



15間博物館涵蓋三大範疇 展出歷史藝術及科學精萃

除了香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館，原來由「康文署」管理的博物館共多達15間，例如香港太空館、香港科學館、香港鐵路博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港電影資料館等等；另外還有2個藝術空間，包括油街實現及香港視覺藝術中心。這些博物館涵蓋藝術、歷史和科學三大範疇。全賴博物館肩負起購藏、修復、研究和展示文化與文物的重任，遊人可以在博物館內觀看到不同主題的文物、藝術或科學展品。為讓展覽更加有趣，每間博物館、每個展覽，都悉心以富教育性和趣味性的演繹手法把精采的文化體驗帶給大家，令參觀者對展覽及展品有更深入的了解。

超越參觀者視覺 360度投入博物館

不少愛到博物館的市民都希望深入了解這些博物館的內容和背後故事，更希望能與這些文化寶藏進行密切互動，以多角度得到更佳的文博體驗。康文署於2017年成立了「文博義工計劃」，旨在鼓勵公眾參與文博項目，以及讓各具才華的義工成員發揮所長，貢獻社會，並藉此提升博物館服務。

計劃展開至今，凝聚了逾800位熱心的文博義工。計劃讓熱愛博物館文化的義工以不同形式貢獻所長，包括教育活動、支援大型活動、市場推廣、博物館訪客接待以及藏品管理等專業範疇。

義工與參加「策聽&新耆博物館」項目的人士互動交流。

5大跨界別服務範疇 更立體的文博體驗

在教育活動中，義工會協助定點導賞、活動管理和進行意見調查等工作，令參觀者能更深入了解展品及其背後的原理。就像於香港科學館曾舉行的「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」專題展覽，義工積極參與「與龍同眠」留宿活動，協助準備活動、維持秩序，並帶領參加者完成各項實驗活動。

在香港科學館「與龍同眠」留宿活動，義工向博物館活動的參加者講解活動內容。

在大型活動中，義工協助參加者使用互動儀器。

香港博物館節、博物館高峰論壇和外展活動等，都是康文署主辦的大型文博活動，需要不少人力作支援。像是去年太空館舉辦的「少年太空人體驗營 2023」，義工需隨團離港，協助太空館職員帶領學生參觀國內不同的航天設施。於體驗營期間，義工除了擔任小組領隊，亦可參與體驗營中的活動，包括體驗航天員訓練設施，更能與航天專家及航天員等見面！

香港博物館節是年度大型活動，需要大量義工為活動提供支援工作。

義工積極參與香港博物館節2023特備節目「異想天開大派對」。

博物館內的展品，尤其歷史久遠的文物能夠保持最佳狀態，必須有系統、有序地管理。在文博義工計劃內，義工更有機會參與專業範疇服務，協助藏品或展品管理、文物復修等。例如香港電影資料館一直致力搜集香港電影以及有關的物品作永久保存，當中包括電影菲林、錄影帶、宣傳品及其他文物和資料等，數量頗為龐大。「藏品數碼化義工」就負責協助整理、檢查、清潔、數碼化藏品及檢查數碼化成品等。另外，義工經訓練後，更可於文物修復辦事處服務，例如協助處理部分紙本文物的防護工作，製作試驗品以作為評估展示展品方法的安全度。極具挑戰及意義！

義工們於「紙本文物的修復」親身體驗文物修復工作。

博物館不但只是展出不同展品，更要令文博活動普及化，因此，博物館的市場推廣活動亦是相當重要的一環。在計劃裡，義工可以參與推廣博物館文化，例如擔任青年文化大使，在社交平台上宣傳博物館的活動和展覽。義工亦可參與博物館訪客接待，作額外支援，優化場地服務等工作。

義工回饋完善博物館服務 多重意義等你參與

這個計劃的另一個重點是它凝聚了喜愛文博的朋友，參加者將有機會與志同道合的朋友一起工作，分享彼此的經驗和見解。「可以參與自己有興趣博物館活動，獲得知識，同時在施予服務和獲得正面回饋時，會感到自我價值的體現，心情愉快，一舉多得。」義工陳英慧說。

更重要的，是可以為博物館的服務和內容提供寶貴的意見，使其更加完善。義工們的參與和貢獻將為博物館帶來新的思維和創意。「文博義工讓我重新了解香港博物館，除了活動、宣傳、觀眾拓展等對外活動，集思會、展覽訪問、Value Management Workshop等比較內部的活動，讓我對博物館工作的認識更深入。文博義工計劃，對我來說，不只是一個單純的義工計劃，更是我事業發展的一部分。儘管與我本業未與計劃有正式的連繫，但我仍很感恩得到這一個機會，去接觸各持份者及博物館內的工作人員。衷心感激。」義工黃楚詠說。

如果你對文化和博物館感興趣，喜愛與人交流和服務社會，那麼就立即報名參與「文博義工計劃」，成為共中一員！

申請手續︰

逾期申請恕不接受。

所有收集的資料將會絕對保密及只作申請考慮之用。

網上申請︰ www.museums.gov.hk/mvs

重要日期及時間:

報名日期：2024年3月1日 至4月9日 中午12時正

面試邀請：大會將於2024年4月29日或之前個別通知獲面試機會的申請者

公布遴選結果： 2024年5-6月

查詢：

電郵：mvs.lcsd@gmail.com

（資料由客戶提供）