日本雕塑家中村萌　療癒木雕成「下一位奈良美智」｜亞洲藝術新星

【日本藝術/木雕/雕刻】中村萌近年來在藝術市場備受矚目，有人稱她為「下一位奈良美智」，作品亦屢次破百萬港元成交，憑「療癒系」風格異軍突起。這位藝術家主力創作木雕，作品總是人類和植物或動物的結合體，譬如是竹筍或盆栽形象中露出孩童面孔，或是讓人物戴上毛絨質感面罩，像是森林走出的精靈，靜謐且神秘。



中村萌作品（圖片來源：Moe Nakamura Facebook）

中村萌（微博＠RalphLauren）

中村萌1988年出生於日本東京，後來到女子美術大學專攻西洋畫。從繪畫轉攻木雕，契機是本科二年級的一門立體製作課。她看到從前以為僅限於平面的東西，竟然能夠以物體形式在身處空間出現，便決定將兩種技法融合，創作出其標誌性上彩木雕作品。她曾經在訪問中說道：「曾經活著聳立的大樹倒下變成木塊，木塊被雕刻成作品繼續呼吸活著，循環不斷，生生不息。」木頭成為生命力象徵，隨著時間流逝，木材上色彩更會產生變化，以另一種方式繼續「生長」。

中村萌作品（IG@moenakamura_art）

中村萌作品（IG@moenakamura_art）

一般來說，她會先把木材切割成大致形狀，再根據草圖進行仔細雕刻，作品保留雕刻紋路，是手作特有溫潤質感。既然是油畫背景出身，色彩運用自然是層次細膩，看起來就是其原創角色從平面中走到現實。

中村萌作品（圖片來源：Moe Nakamura Facebook）

中村萌作品（圖片來源：Moe Nakamura Facebook）

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她多以植物、山巒、動物形象作為作品形象基調，配以飽滿可愛的孩童面孔，創作出各種山人、樹人或是和動物融合的神秘生物，令人想起日本文化各種妖怪。這些人物表情微妙，沒有明顯的快樂或悲傷，她表示雖然孩童溫暖善良，但有時也會有陰暗一面，這種難以言明的曖昧情感埋藏在大家內心深處，某程度上作品表達了她「另一個自我」。

中村萌作品《Hour of the Dawn》（圖片來源：Moe Nakamura Facebook）

譬如她其中一件最大型作品《Hour of the dawn》，便是她觀照自身後，對自己作出的告誡。木雕類似動物的毛髮下有著兩個臉孔，像是兩個小孩在表皮下疊羅漢。她從哲學家尼采《善惡的彼岸》語句出發，反思善與惡、怪獸與人之間的二元對立，籍著作品對這個世界的善惡分界作出懷疑。中村萌近年在亞洲藝壇廣受關注，拍賣場以外，亦常辦展覽展出新舊雕塑，有興趣讀者不妨到訪她的官網以及社交媒體，了解更多。