設計｜現象級神作《SPY×FAMILY》封面名椅　設計界留名傳世之作

【SPY×FAMILY/ 設計/設計師椅子/ Designer Chair】早前為大家介紹過人氣動漫畫《SPY×FAMILY》(間諜家家酒),單行本封面上原來暗藏了著名的設計師椅子,這部由遠藤達哉創作的漫畫被譽為「現象級神作」,早在未發行動畫之前,其漫畫的發行量成績已超越《鬼滅之刃》和《咒術廻戰》,是鮮有在未播出動畫前漫畫已打入頭十排名的作品。改篇電影《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》仍然在香港上映,承著這份人氣,今回我們繼續介紹三張對設計界影響深遠的名椅。



《SPY×FAMILY》單行本第七卷封面

第七卷:達米安 × Willow Chair

來到第七卷,封面主角是安妮亞的同學達米安,由於達米安的父親是政黨主席,所以他對於自己的成績非常著緊,常常希望有好表現而「摘星」,予父親一個好印象。達米安這份無時無刻都待己以嚴的精神,與封面上的Willow Chair很是合襯。這張椅子有著極為整齊的格柵通空圖案,寬大的設計很有威嚴,不過其實這種設計風格還有對當時設計界影響深遠的另一面。

Willow Chair/柳樹椅主要以白蠟木手工製作,再塗上黑色漆油,帶有弧形靠背,椅子下方還設有儲物空間,是20世紀初蘇格蘭建築及設計師Charles Rennie Mackintosh的出品,他於1902至1904年間為蘇格蘭格拉斯哥市的一家最受歡迎的茶館Willow Tea Room(柳樹茶室)而設計的,包括這家茶館在內,格拉斯哥市還有很多地標建築例如格拉斯哥藝術學院都是出自這位設計師之手,不難發現這些建築和柳樹椅皆有著同一種風格。

Willow Tea Room(圖片來源:Wiki)

格拉斯哥藝術學院(圖片來源:Wiki)

格拉斯哥市於當時是重工業及造船業中心,與此同時在東方的日本亦趨向開放,將日本文化特色傳揚海外,格拉斯哥是其中受到日本主義影響的城市之一,Charles亦相當欣賞日本設計,認為其內斂、簡單並擅於運用自然材質的特色非常吸引,摒棄裝飾卻突顯平靜及有機的質感,這個概念與著重功能和實用的設計哲學「現代主義」不謀而合,Charles本人也是現代主義的先鋒,以蘇格蘭文化為根底,混合新藝術運動與日本主義成就出別具影響力的設計。

《SPY×FAMILY》單行本第八卷封面

第八卷:弗朗基 × Eames Lounge Chair and Ottoman

第八卷的封面是搞笑角色弗朗基,經常被主角黃昏拜託照顧安妮亞,另一邊廂時常請黃昏幫忙結識異性,看似遊手好閒,實際是地下世界的情報專家和發明家。他坐著的是有著辦公室品味象徵的Eames Lounge Chair and Ottoman,由著名美國夫妻檔設計師Charles and Ray Eames於1956年推出的經典作品。這張椅子被譽為20世紀最重要的設計之一,亦被形容為「A Club for Everyone」、擺脫現代生活壓力的特殊避難所,坐上椅子就能得到放鬆時刻,深受壓力大的企業經營者歡迎。

Eames Lounge Chair and Ottoman(圖片來源:Herman Miller)

其設計概念源自設計師本人的願望,希望創造一款溫暖、外觀易於接受、如同壘球手套一樣的椅子,以體現放鬆的真正意義。椅子的成功一部分歸功於設計師對物料運用的鑽研,於二戰結束之後資源非常匱乏,Eames夫婦研究了很多不同的新物料,例如塑料和膠合木板。不過膠合木板本身難以加工,他們花最多心力去處理的就是膠合夾板的成形技巧,以貼合身體曲線,成功之後再與皮革結合製作椅子並於1956年發布,同樣的製作形式一直生產至今,依然堅持手工組裝以保證最高水準的品質,設有7種木質飾面和60多種皮革和織物內飾,備受各大企業的青睞必須要購置在辦公室以體現出過人的品味。

《SPY×FAMILY》單行本第九卷封面

第九卷:貝琪 × Nelson Coconut Lounge Chair

來到第九卷的封面主角是安妮亞的好朋友貝琪,身為貴族懂得禮儀與優雅,喜歡打扮和幻想談戀愛,暗戀著男主角黃昏。她坐著的是與之相配的Coconut Chair(椰子椅),恰巧地椰子椅與第二卷封面中安妮亞坐著的「棉花糖梳化」出自同一人之手——最具影響力的美國設計師George Nelson,是他改變20世紀現代美式家具的其中一件重要創作,如此的現代、經典、樸素和簡約。椰子椅因為其迷人的曲線而引人入勝,George Nelson曾解釋,它的外觀酷似八分之一塊椰子殼,第三隻角/形成靠背的角比兩側的角稍長,這正是舒適感的來源。

1956年Herman Miller的廣告(圖片來源:Herman Miller)

圖片來源:Herman Miller

設計這件作品的初衷是尋求在室內提供舒適感,同時能夠提供極大的活動自由度,白色塑膠塑造出簡單、引人注目的弧形外殼,輕量卻堅固,至於舒適的一體式內裝則有著眾多材質、顏色和圖案可以變換,以突顯個人化魅力,例如配合貝琪的小公主特質而選擇粉紅色。由於設計現代化又歷久不衰,至今依然大受歡迎,售價約為4,000歐元一張。雖然George Nelson是Herman Miller的設計總監,但另一家著名生產商Vitra的創始人於1957年與之簽署專為歐洲生產家具的許可協議,所以現時在兩家品牌都能夠入手椰子椅。

《SPY×FAMILY》最新的第十三卷單行本即將於3月推出,本來在第十卷封面沒有見到名椅,以為這個由作者匠心設計的系列封面要中斷了。第十卷是講述主角黃昏的過去,傳達著戰爭的沉重訊息,封面的他依然坐著,猶如以戰地廢墟形成的椅子,是否喻意著戰爭會摧毀藝術與文化?不過在第十一卷又繼續出現熟悉的名椅,下回我們將為大家介紹餘下的傳世作品。