感冒｜孩子病了喝甚麼較快痊癒？營養師推薦雞湯、蜂蜜水4種飲料

幾周天氣變化大，加上腺病毒、流感、新冠、呼吸道疾病等病毒肆虐，診所每天都擠滿病人，同時也有不少網友觀察到，現在有些感冒不容易好，有營養師就分享了4種飲品，如果不小心感冒可以多喝，有助於縮短感冒時間。



來自台灣的李婉萍營養師在個人網站「李婉萍營養師－營養工具書」中曾經分享過，感冒時有幫助的4種飲品，除了白開水之外，她建議也可以多攝取有高維他命C的果汁、無咖啡因茶飲、蜂蜜水以及雞湯，她也分述4種飲品的好處。

孩子若患了感冒，可按情況地讓他們多喝一點以下的飲品呢！（按圖了解）

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高C果汁

李婉萍營養師表示，有研究指出維他命C有助於縮短感冒持續的時間和嚴重程度，因此可以多攝取，建議可以在開水中滴檸檬汁或是用發泡錠補充，不過要注意，每人每天維他命C建議攝取最高上限是2000毫克，多食無益。

無咖啡因茶飲

李婉萍營養師指出，感冒痊癒前應盡量避免有酒精、咖啡因或含糖量高的飲料，如果喝膩沒味道的白開水，可以選擇不含咖啡因的茶飲，例如花草茶。

蜂蜜水

在白開水中或上述的飲品中加入少許蜂蜜，可以有效改善睡眠和咳嗽，對孩子夜咳的情況也相當有效，不過李婉萍營養師提醒，未滿1歲的嬰兒不能飲用。

雞湯

在食欲欠佳的時候，喝雞湯、蔬菜湯可以獲取需要的熱量，同時補充維他命、礦物質等可以增強免疫力的營養素。

感冒多喝溫開水？感冒喝運動飲料？

除此之外，過去也有說法要多喝熱開水、運動飲料，李婉萍營養師則說明，確實有研究發現熱飲可以緩解流鼻涕、咳嗽、打噴嚏、寒冷和疲倦等不適症狀，但若是接近室溫的飲品就只能緩解流鼻涕、咳嗽和打噴嚏；除此之外，運動飲料可以在沒甚麼胃口時飲用，用來補充糖分、熱量，但是不能喝太多，也要記得用白開水稀釋，以免拉肚子。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：感冒喝什麼好比較快？營養師推薦4種飲料：有效緩解咳嗽還能改善睡眠】