微波爐｜使用壽命只得2千小時？官方以「年」為單位公佈正確答案
撰文：聯合新聞網
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許多家電常常隨着時間和使用頻率，效率逐漸劣化，甚至因為內部零件壽命到期，出現再也無法啟動的狀況等等。日本網站《All About》近來就分析，許多家庭常有的「微波爐」，關於使用壽命上一些該注意的地方。
報道指出，微波爐最容易產生問題的，是負責發散微波的裝置「多腔磁控管」。坊間曾有多腔磁控管的壽命，約相當於2000小時的說法，但除了部分產品以外，並沒有全面被家電商所證實。
由於多腔磁控管損毀後，更換的維修費約落在2萬日幣左右（約港幣1,000元），因此比起維修，更多消費者寧願購買全新的微波爐。除此之外，微波爐的按鍵、門等等同樣也是容易故障的地方。
根據日本總務省統計局的調查，微波爐的耐用年數平均大概落在6年左右。因此家電商指出，如果微波爐已經使用6年左右，就可能該考慮換新了。而微波爐體積龐大，一般而言不會視為普通可燃垃圾，因此最好在丟棄時事先查詢，瞭解回收方式等等再進行處理。
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