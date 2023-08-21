雪櫃塞太滿超食電！即學3種整理法 減開關次數兼確保食材新鮮
撰文：DailyView網路溫度計
出版：更新：
炎熱的天氣，雪櫃是維持食物新鮮不可或缺的家電，但也是網絡聲量排名第二的「吃電怪獸」，許多家戶習慣將雪櫃塞滿，不僅容易遺忘自己冰的東西，還會導致用電量增加、食材壞得更快等缺點。
台電早前在Facebook「台電電力粉絲團」分享，「冰箱八分滿最剛好」，讓食材看得見、冷空氣也流通，雪櫃能更省電，並提供3大雪櫃整理法：
要幫雪櫃慳電，原來怎樣儲放食材也很重要：（按圖了解）
+4
1. 雪櫃外貼索引、內貼標籤
可以在雪櫃門外貼上索引標示，讓各層存放的食品一目了然，不僅可以更快速的掌握食材位置，也可減少開雪櫃翻找食材的時間。另外，還可以在雪櫃內食材上用便利貼或標籤註明到期日，可以更清楚辨識哪些食材要先吃或先料理。
2. 食物分區擺放
生食熟食分區擺放，建議熟食上層、生食下層，避免生食血水髒污染熟食。
3. 記得適時斷捨離
可以把快到期的食材放在雪櫃較外側，食材趁新鮮時盡速食用，定期清理食材。
【延伸閱讀，更多家居電器建議】雪櫃｜或比馬桶還髒？10招保持整潔 雞蛋、冷凍食品可這樣存放
+18
+3
食剩飯餸放雪櫃可翻熱食？營養師：有兩種食物隔夜翻熱食冇益！家電｜洗衣機、雪櫃用多少年便要換？ 即睇12款電器建議使用期限冷氣機｜循環扇一原因比電風扇更好用！放這位置能加快室內降溫電風扇｜DC直流電風扇一原因比AC更寧靜省電 搭冷氣使用應這樣放洗衫｜室內曬衣怎不產生異味？家電大廠分享3大洗衣曬乾收納建議
延伸閱讀：
【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】