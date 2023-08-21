雪櫃塞太滿超食電！即學3種整理法　減開關次數兼確保食材新鮮

炎熱的天氣，雪櫃是維持食物新鮮不可或缺的家電，但也是網絡聲量排名第二的「吃電怪獸」，許多家戶習慣將雪櫃塞滿，不僅容易遺忘自己冰的東西，還會導致用電量增加、食材壞得更快等缺點。



台電早前在Facebook「台電電力粉絲團」分享，「冰箱八分滿最剛好」，讓食材看得見、冷空氣也流通，雪櫃能更省電，並提供3大雪櫃整理法：

要幫雪櫃慳電，原來怎樣儲放食材也很重要：（按圖了解）

+ 4

1. 雪櫃外貼索引、內貼標籤

可以在雪櫃門外貼上索引標示，讓各層存放的食品一目了然，不僅可以更快速的掌握食材位置，也可減少開雪櫃翻找食材的時間。另外，還可以在雪櫃內食材上用便利貼或標籤註明到期日，可以更清楚辨識哪些食材要先吃或先料理。

2. 食物分區擺放

生食熟食分區擺放，建議熟食上層、生食下層，避免生食血水髒污染熟食。

3. 記得適時斷捨離

可以把快到期的食材放在雪櫃較外側，食材趁新鮮時盡速食用，定期清理食材。

【延伸閱讀，更多家居電器建議】雪櫃｜或比馬桶還髒？10招保持整潔 雞蛋、冷凍食品可這樣存放

+ 18

慳電費｜減省夏日用電量！3款家電可放暑假 想喝熱水可這樣做

+ 3

延伸閱讀：

冷氣不要關才省錢？達人傳授5妙招讓你爽吹冷氣又省荷包！

他用「正港科學」省電紀錄無人可破！關鍵在回家先做這3件事

取消夏月電價電費仍貴爆？2招自己檢查不怕被算錯

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】