抽油煙機｜大掃除這關最麻煩？達人分享一法寶　一噴污油自動滴走

再過一個月就是農曆新年了，過年前家家戶戶都會大掃除，將家裏徹底清潔一番，其中經年累月使用的廚房抽油煙機是許多媽媽傷腦筋的地方，油垢清潔十分麻煩。有女網民就特別在Facebook分享利用兩種東西，即可輕鬆將抽油煙機清洗乾淨。



事主在Facebook「我愛全聯-好物老實説」分享，只要去全聯一次買齊「過碳酸鈉」跟「小梳打粉」，將過碳酸鈉加熱水並攪拌均勻，然後倒入噴霧瓶裏，再朝着抽油煙機的葉板風扇噴灑，裏頭的油垢就會溶解並流下來，接着再用水清洗內部，下方放一個臉盆接滴下來的污水，「看水油流下來，很紓壓餒」。

最後再將小梳打粉加洗潔精攪拌，再用抹布沾取然後擦拭乾淨，這樣就大功告成了，清洗完抽油煙機後，也讓事主直呼「洗完也是很有成就感」。

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