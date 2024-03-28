親子｜2日1夜旅程交由9歲女兒安排！爸媽見行程表大喊滿意有驚喜
撰文：聯合新聞網
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清明連假即將到來，不少人或許已經做好規劃，想趁這段期間出門遊玩。有一位日本網民近來就分享，因為某次女兒要求出去玩，因此交代她安排旅遊行程，沒想到還在唸小學的女兒，真的擬定出一套完美旅遊行程，讓網友們嘖嘖稱奇。
根據日本媒體《まいどなニュース》報道，日本「X」網民「mochinokonohaha」近來分享，表示女兒之前和爸爸說，希望能夠出門到哪裏玩一下。於是在討論過後，決定以10萬日圓（約港幣5,100元）預算為前提，要女兒規劃出一套3個人、2天1夜的旅遊行程。
雖然女兒才9歲，準備要升上小學四年級，但漂亮完成使命，規劃出了一套詳細的行程。包括第一天8點15分出發，先到沿途的休息站吃早餐跟逛土產店，接着前往栃木縣的「Mobility Resort Motegi」度假村玩到下午，再悠閒地回到酒店吃飯、泡湯。隔天早上再前往「霞浦綜合公園」，吃過午餐後下午去採草莓，傍晚回到溫暖的家。
網民表示，一開始在規劃行程時，女兒本來希望能到環球影城玩，但是因為預算超過的關係放棄，轉而尋找關東地區其他大人小孩都能玩，而且符合預算的景點。女兒為此找了不少資料，像是地理、交通等等方面的資訊，過程中學習到不少，讓她覺得非常有趣，打算以後定期來讓女兒規劃出遊行程。
許多網民也回應：
．「很好的社會經驗」
．「這個經驗未來絕對派得上用場」
．「我家也來試試」
．「好棒的主意」
．「不只能夠學習到，而且是自己挑選的景點，期待感也會加倍」
．「我在高中時做過很類似的課程」
．「剛好這時是最適合的，青春期後，很多孩子就變得不想跟爸媽出去玩了」
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