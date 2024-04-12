婆媳｜家嫂「沒地位」怎可吃掉雞髀！極品奶奶喪鬧兼迫兩夫婦離婚

婆媳關係是婚姻之中最難解的問題之一，有位結婚21年的人妻抱怨，她不過在餐桌上吃了一隻雞髀，就被奶奶公審還要求離婚。對此，一票網民直呼傻眼，「如果是怨我，我會再把另一隻吃掉，直接讓她瘋掉送醫」、「趕快再去買幾隻雞髀回家配飯，看奶奶表演啊」。



有位女網民近日以「為了一支雞腿奶奶叫我們離婚」為題，在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，奶奶秉持男尊女卑的觀念，認為媳婦沒資格吃雞髀，家裏的雞髀永遠是公公一隻、老公一隻，媳婦不可以碰。有次老爺奶奶假日跑來家裏，早上10點她被老公叫醒煮中餐，「他說老爺奶奶不想吃外面，我真的想翻桌，假日誰想煮飯？」最後無奈只好去菜市場買鹹水雞、滷好的爌肉，再炒兩道菜、煮湯應付。

由於餐桌無法容納所有人，事主和孩子添完飯菜就去客廳，奶奶看見她夾了一隻雞髀，等到事主洗碗結束後，立即在客廳批評：「妳是故意在我們面前夾走雞腿嗎？」事主回應不是故意的，在自己家想吃甚麼就吃甚麼，沒有規定雞髀是誰的，奶奶卻惱羞成怒，「然後奶奶開始一哭二鬧三上吊，為了一支雞腿，叫我們離婚」。

事主直言，老公雖然一直安撫奶奶，但是沒有責罵，或是站在夫妻同一陣線，「我也不是省油的燈，只要是我家的餐桌，我永遠會先把雞腿夾走，因為這個家不是妳兒子在養，妳媳婦也是要出錢負擔家用的」。事主還指出，婆家過年曾買過炸雞桶，6隻雞髀仍然只分給男性，媳婦、孫女吃薄餅，「如果一次買3桶18隻雞髀，是否女人就可以吃？下次試試看」。

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貼文發出後引起熱烈討論，一票網民紛紛搖頭：

・「奶奶太無理取鬧了」

・「好恐怖的老爺奶奶」

・「那雞髀是黃金萬兩喔？」

・「都甚麼時代了，看完了這篇，真的無言…」

・「我也覺得妳老公大有問題」

・「很確定妳奶奶是從明朝穿越來的」



也有網民直言：

・「如果是鬧我，我會再把另一支吃掉，直接讓她瘋掉送醫」

・「趕快再去買幾隻雞髀回家配飯，看奶奶表演啊」

・「夾得好，現在是甚麼時代了，還在雞腿只有男人可吃」



另外，有苦主透露：

・「這跟我奶奶差不了多少，說剩下要我吃完哦，一看全部都剩雞胸，我辛辛苦苦煮飯卻要吃雞胸？」

・「我是辛辛苦苦煮飯，已經煮好了快餓死了，想說先去樓上拿個東西，結果全部吃光光，連一碗飯都不留給我」



事主對此回應，「對吧，不只我家這樣。我說了，婆家的餐桌我尊重妳，但是我家的餐桌，妳是在管甚麼」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】