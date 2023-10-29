婆媳｜老爺奶奶好相處妻子卻喊離婚　人夫及後才知她一直過得很苦

結婚後到底要不要與老爺奶奶同住，時常在網絡上掀起討論。



近日一名人夫在Facebook發文表示，婚後一直與太太、爸媽同住，眾人也相處得很融洽。未料，某天太太卻突然提出離婚，令他百思不得其解。不過就在他仔細觀察太太與爸媽的相處模式後，他才明白妻子遭遇甚麼處境，更奉勸其他人結婚後「搬出去吧」。

人夫在Facebook上發文指出，「建議有些人夫若停留傳統觀念、需要老婆住男家的人，請不要結婚苦了別人家的女孩子！」他接着提到，因為相信爸媽與家人很好相處，婚後便與太太繼續與爸媽同住，直到一段時間後，太太卻開始抱怨「爸媽說我怎麼樣」，產生了婆媳問題。

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起初事主還希望太太忍耐，但對方卻說「住在這很痛苦」，執意要搬出去住，否則就離婚，為此他甚至與太太冷戰多時。不過就在事主觀察婆媳之間的相處後，才驚覺太太一直以來都非常小心翼翼，「在我爸媽面前只能說好，甚至微笑陪伴，飯後洗碗，坐姿永遠都坐好不敢亂動」，他還透露爸媽較為傳統，即便溝通無數次，仍難以改善婆媳關係，在看見這景象後，讓他決定帶着愛妻搬離家中。

與太太搬走後，他直呼現在「我老婆活得跟小孩沒兩樣」，表示如今隨心所欲、不用被老爺奶奶拘束的日子，讓太太每天都非常開心，自己也備感欣慰，最後他更呼籲「所以搬出去吧！當你知道你被講話的時候，那種壓力真的很大」。

貼文發出後，有許多網民留言回覆：

．「如果每位男人都像你這樣會替對方想，或許就不會有這麼多的婆媳問題發生」

．「換位思考真的重要」

．「這篇！！！讚爆了這位人夫」



更有人感嘆：

．「你是個有擔當的男人，但是很多男人不像你一樣」



還有網民分享自身經驗：

．「我沒跟老爺奶奶住在一起，但他們還是有辦法找麻煩⋯」



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