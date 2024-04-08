孩子因小事發脾氣？你的「開導」或帶來反效果　「一事」更為重要

孩子遇到事情總亂發脾氣、崩潰，父母也從一開始的耐心安慰到不解，甚至莫名其妙怒了起來......

這是許多家庭中常見的惡性循環，看到孩子不開心，我們總想着開導、如何讓他冷靜，但此時孩子往往聽不進去，一陣無理取鬧下，只好吼了起來，造成關係緊張。



兒子玩電動發飆媽媽也氣

台灣女星丁寧早前也在Facebook專頁分享了自家例子：「前幾天老二打電動，因為過不了關，一邊生氣一邊哭。」

當時她覺得很誇張，不就是打個電動，不就是要圖個開心，所以也生氣地脫口而出：「如果要這樣子哭，以後就不要再玩電動了！」

兒子當場大發飆跟大崩潰說：「妳不懂啦！」

丁寧表示，還好自己出去跑了8公里回來，覺得這樣的方式是不對的，第二天就跟兒子說：「沒關係，如果你打電動生氣到哭你就哭吧，你的情緒想怎麼樣就怎麼樣。」

她在心裏想說：「沒關係，我會接住你的。」

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誰都需要被同理

這件事過後，丁寧跟一個朋友聊天。

朋友說新工作搞得他很煩躁，抱怨一堆之後他說：「我才不會跟我男朋友講，我如果跟他講一定又要跟我說教，叫我要堅強，或者是叫我就不要幹了，對我一點幫助都沒有！」

丁寧聽了朋友的話，也聯想到孩子內心的感受：「真的，一點幫助都沒有，對彼此的關係更是。」

她覺得大人跟小孩都是一樣的：「我們都希望我們說出來的話、我們的情緒是能夠被理解被接受，而不是被迫控制壓抑。」

當情緒能夠被理解，自然就會找到方向，旁邊的人真的不需要多話或出主意。

換一種方式接住孩子

丁寧接着又說了女兒的例子：「早上游泳練習回來，女兒又因為頭髮不順在大發飆，照以前我一定也跟着發飆，叫她頭髮剪掉算了。」

今天她對女兒說道：「不然妳要不要再去處理一下妳的頭髮，我等妳，遲到一下沒關係。」

女兒雖然生氣，還是走出浴室一邊穿鞋子，但是有感覺她的怒氣沒有這麼可怕了。

「沒關係，媽媽有空的時候去幫你去看看，有沒有甚麼造型品可以讓妳比較好處理頭髮的。」

一路上，她感覺得到自己和女兒心情都不錯。

練習不要「瞎忙」

這幾件事情疊加在一起、並經過練習後，丁寧坦言：「感同身受，真的沒有這麼簡單。」

這需要一點一滴地累積出這樣子的節奏，當然最重要的是，你要知道你現在眼前這一個「人」，他的重要性，是大過於你要幫他處理的事。

人永遠都是最重要的，看到這個，才會看到愛的方向；如果沒有看到愛在瞎忙瞎做事，一切都是枉然。

丁寧說：「所以我們大家不要瞎忙了，好不好？」

道理我們都懂，但自己遇到時，能否將角色與負面情緒抽離出來、冷靜思考，才是一大難事，尤其對也是暴脾氣的家長來說。

「明明我們是為了孩子好，他們為甚麼就是不懂？」這是小編心裏常有的內心戲，也許就是太過注重於解決眼下的問題，雖然出自於愛想幫孩子，但弄巧成拙。

遇到孩子崩潰、發脾氣，你們都是怎麼處理的呢？願大家都能靜下心、同理孩子，看見你愛的小寶貝。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「我們不要瞎忙了，好不好？」丁寧：父母需要在意的不是如何處理問題，是如何展現愛的力道】