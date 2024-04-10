發燒｜舌頭變紅長小顆粒？或為川崎症、猩紅熱要盡快求醫｜附圖示

當孩子生病，別忘記觀察舌頭，看看是否有「草莓舌」，最該緊張的是由川崎氏症所引發，一定要及時治療！



當孩子生病，別忘記觀察舌頭，看看是否有「草莓舌」。

「草莓舌」是指舌頭出現類似草莓般的粒狀突起、發紅，這並不是一種疾病，由其他疾病所引起，包括細菌感染、病毒感染和川崎氏症，代表身體正處於嚴重的發炎狀態，多半伴隨着發燒症狀。

草莓舌觀察指標

．舌頭腫脹

．舌頭尺寸增大

．舌頭上長了一些像草莓籽的小顆粒



若仔細觀察，那些顆粒部位主要是味蕾。也不要以為草莓舌一定是紅的，其實並不一定，也可能是白的，重點是外味蕾呈現顆粒狀，建議家長用手電筒照來檢查，才看得更清楚。

美國疾病管制與預防中心為「草莓舌」製作了圖解：（按圖了解）

兒童為甚麼會有草莓舌？

這代表免疫系統受病毒或細菌侵犯。兒童有草莓舌，最常見的原因是川崎氏症，其次是甲型鏈球菌所引起的猩紅熱。

川崎氏症



一種由幼兒發燒引起的急性疾病。它通常會導致草莓舌，以及發燒、皮疹、手腳腫脹、眼睛發紅，以及口腔、嘴唇和喉嚨發炎。

猩紅熱



猩紅熱是由甲型鏈球菌引起的細菌感染。除了草莓舌之外，猩紅熱還會引起發燒、喉嚨痛和紅色皮疹。

兒童多系統發炎症候群



近來新冠肺炎所引發的「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C），台灣也有案例出現草莓舌症狀。（「兒童多系統發炎症候群」是指兒童在染疫或暴露COVID-19的二～六周後，出現的發燒合併多系統發炎的症候群。）

家長要特別注意，當出現草莓舌，代表病毒以及免疫系統的抵抗力都處於非常活躍的狀態，應該立即帶小朋友前往醫療院所檢查治療。

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草莓舌如何治療？

現階段醫療院所會先透過快篩確認是否為新冠肺炎，如果不是，就會進一步採取喉部檢體進行細菌培養，才能夠確認染感的源頭。

川崎氏症引發草莓舌



引起草莓舌最常見的川崎氏症（Kawasaki disease），又稱黏膜皮膚淋巴腺症候群（Mucocuta- neous lymphnode syndrome , MCLS），是屬幼兒期的一種急性疾病，發生原因不明。

除了上述提到的草莓舌，其他症狀還包括：發燒、皮疹、手足浮腫、煩燥不安、結膜發炎、頭部淋巴線腫大、卡介苗疤痕紅腫。

川崎氏症的急性期約10～14天，大部分病童會完全康復，約30～50％病童會產生心臟合併症，諸如冠狀動脈炎，引起冠狀動脈瘤，狹窄及阻塞以及心肌炎等，嚴重者可導致暴斃，故需提高警覺，及時治療。

治療方式：會使用免疫球蛋白，降低冠狀動脈病變的發生；以及使用阿斯匹靈預防血栓產生，若已產生冠狀動脈瘤，則須吃阿斯匹靈直到完全恢復。

猩紅熱引發草莓舌



和川崎病一樣，除了草莓舌，可能出現發燒、喉嚨紅、頸部淋巴腺腫、皮疹、手腳脫皮、卡介苗疤痕紅腫，以及肛門周圍脫皮。

治療方式：使用口服抗生素10天。多半會在48小時內退燒。若治療不徹底，有可能產生風溼性心臟病，或是腎絲球腎炎。

綜合以上，因為川崎氏症的危險性較高，所以當醫生出現草莓舌，合併發燒時，通常會先考慮川崎氏症，儘速治療，避免病童心臟受到傷害，產生後遺症。

FAQ

草莓舌一定會發燒嗎？

「草莓舌」可能由細菌感染、病毒感染和川崎氏症引發，代表身體正處於嚴重的發炎狀態，多半伴隨着發燒症狀，但也有少數不會發燒。

草莓舌會痛嗎？

不會。觀察病童，多半可以如常進食。

草莓舌的危險性？

最怕是由川崎氏症引發，約30～50％病童會產生心臟合併症，諸如冠狀動脈炎，引起冠狀動脈瘤，狹窄及阻塞以及心肌炎等，故需提高警覺。

草莓舌與新冠肺炎有關嗎？

新冠肺炎引發的「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C），台灣也有案例出現草莓舌症狀。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：草莓舌別輕忽！最常見是這兩種疾病引起，一定要及時治療】

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