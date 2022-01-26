調查指8成幼童家長不知川崎症　醫生：錯過治療恐致冠狀動脈病變

川崎症是兒童最常見的後天心臟病成因，其病因至今未明，發病高峰期集中在6個月大至5歲的幼兒階段，由於黃金治療期只有短短6日，若患者錯過治療，則有可能引致冠狀動脈病變，造成不可逆轉的永久影響。香港小童群益會及香港兒科心臟學會早前進行問卷調查，發現有八成受訪幼稚園學童家長並不認識川崎症，呼籲家長認清川崎症的六大症狀，助孩童能及早得到診治。



川崎症是一種急性系統性血管炎，常見於2至5歲幼童。自1967年由日本川崎醫生發現並刊獻後，近20年來世界各地的病例數目愈來愈多，根據醫院管理區轄下的公立醫院的數字（不包括私家醫院或診症），本港在過去3年間，平均每年約有200名兒童患病。為配合每年1月26日的「世界川崎症認知日」，香港小童群益會及香港兒科心臟學會早前進行問卷調查，了解家長對川崎症的認知。

小童群益會與香港兒科心臟學會去年進行問卷調查，了解幼稚園學童家長對川崎症的認知，並於1月25日舉行發布會。 （張瑋婷攝）

八成家長不知川崎症 四成不認識有關病徵

調查針對幼稚園學童的家長，於去年11月15至30日以自填問卷方式，從香港小童群益會各區服務的幼稚園及地區服務中心收集到2,896份有效問卷。會方昨日（25日）舉行調查發布會，指有八成受訪家長不認識川崎症，四成家長不認識川崎症的任何一項病徵，同時有近六成家長不知道川崎症的「黃金治療期」。

育有一名6歲兒子的昊庭媽媽本來也從未聽聞川崎症，惟兒子於1歲半時突然發高燒，服用家庭醫生處方的退燒藥後，情況仍未有好轉，她於是馬上帶兒子到公立醫院急症室求醫，始知兒子患上川崎症。「本身不認識這個病，自兒子確診後就上網找資料，增加了解後才沒有那麼害怕和擔心，因為知道有藥物可以治療。」

她表示，兒子起初只有發高燒一項症狀，其他病徵如「草莓舌」皆是入院後才出現，幸醫生及早發現，兒子病發後4日已確診並得到及時治療。經過數年的藥物治療，昊庭的血管已收縮至正常大小，現已停藥並完全康復，目前也沒有任何後遺症出現。

昊庭媽媽 （小童群益會提供）

🔼🔼🔼居家避疫諗唔到買咩餸？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻Omicron｜居家隔離糧食儲存建議一覽 營養師建議存放4類必備食材👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

認清6大病徵 幼童持續發高燒便應求診

香港兒科心臟學會主席張蔚賢醫生表示，川崎症有六大病徵，其中連續多日、原因不明的高燒是最明顯的病徵，呼籲幼童家長不要掉以輕心，只要稍有懷疑都應及早帶子女求診。

川崎症的六大徵狀：

1. 持續5天高燒（38度或以上）

2. 四肢及軀幹出現紅疹

3. 手腳持續泛紅及浮腫，並在約1-2星期後出現脫皮現象

4. 急性頸部淋巴結發脹

5. 嘴唇乾裂泛紅，舌頭呈草莓狀

6. 兩眼結膜充血而沒有分泌物

病發後第5至10日為「黃金治療期」 錯過恐影響終生

張蔚賢醫生指出，川崎症屬綜合症，徵狀未必同時間出現，其出現次序及持續時間亦會按幼童狀況有異，而半歲或以下嬰兒甚至未必出現明顯症狀，因此家長要更小心留意。他續指，只要小童持續發燒超過5日，以及出現其餘5種徵狀中的其中4種，已算是典型川崎症。

香港兒科心臟學會主席張蔚賢醫生 （小童群益會提供）

川崎症是一種急性全身血管發炎性疾病，病發時，患者的血管會在無徵兆下發炎，造成嚴重損害，香港兒科心臟學會前主席李淑嫻醫生指，若冠狀動脈出現發炎症狀，有可能導致冠狀動脈瘤或腔內肌纖維母細胞增生，造成不可逆轉的終生影響。

李醫生續指，川崎症的「黃金治療期」為發病後的第5至10天，患者若能及時獲處方丙種球蛋白，日後患上冠狀動脈血管瘤的機會可減至5%，醫生亦會同時為患者處方亞士匹靈作輔助藥物，以防血管堵塞。惟需注意，服用亞士匹靈的幼童應避免進行劇烈或碰撞性運動。

右起：李淑嫻醫生、張蔚賢醫生、吳彥明醫生、林綺梅女士及昊庭媽媽 （張瑋婷攝）

有懷疑便應盡早帶子女求醫

雖然小朋友發燒屬常見現象，但香港小童群益會執行委員會委員、香港兒科心臟學會前主席吳彥明醫生強調，川崎症的高燒情況是無合理原因且長期持續，任何藥物都不能抑制。川崎症亦沒有一個專屬的檢測，全靠醫生的經驗，因此他建議，家長如有懷疑便應帶子女到醫院求診，因為駐院醫生一般對川崎病認識較多，也較敏感。

🔼🔼🔼小朋友留喺屋企難以專心上網課溫書？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻停課｜在家學習必用3招提升小朋友學習動力 3個溫習方法更易入腦👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼