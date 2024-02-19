流感｜幼兒腸病毒發燒不退！4天後再求診　被診斷為多重病菌感染

孩子發燒，就醫後燒沒退，除了病毒可能造成持續發燒的現象，家長們也不要輕忽有「多種病毒」同時感染的可能性。



農曆年連假期間許多急診室塞滿了患者，過完年後的感冒患者也激增，有幼童連續發燒四天，先診斷出腸病毒，幾天後又篩出甲型流感，讓兒科醫生驚呼「真是可怕」！

Facebook專頁「陳信宏小兒科診所」最近發文指出，他的診所有一名幼稚園患者，發燒四天來看診，之前已經在別的診所看診過，被告知是「腸病毒」，但是燒沒有退，持續反覆發高燒，經他安排快篩，確定感染甲型流感（A型流感）。

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持續發燒，同時感染腸病毒、A型流感

來自台灣的陳信宏醫生面對這樣的案例，直言：「同時感染腸病毒跟A型流感，真是可怕。」

「發燒不退」就醫判斷：有無漸漸好轉、孩子沒有活動力

家長發現孩子發燒，都會緊張的趕快帶去看醫療院所，並遵照醫生的判斷服藥，等待退燒。許多病毒會造成持續高燒，並非服用一次退燒藥就會沒事，但如果持續發燒呢？陳信宏醫生提醒，若小孩持續發燒，可能是多重病菌感染，不可輕忽，以免引發併發症。

當給孩子吃藥一到兩天，沒有明顯退燒，請再給醫生做詳細檢查。

另外一個重要的判斷依據是，觀察孩子的活動力與吃喝等情形，如果活動力明顯降低，顯得病懨懨，不適症狀持續沒有改善，就應該請醫生再次檢查比較好。

陳木榮去年也曾在Facebook「柚子醫師的育兒診療室」發文，文章描述一位媽媽帶着發燒的孩子來看病，並提供2歲哥哥前幾天住院的診斷證明書，給醫生作為診斷疾病參考，這診斷書讓醫生心中非常驚訝。

原來，診斷書上寫着2歲的哥哥身上同時檢驗出三種病毒，包括腺病毒、人類鼻病毒、副流感病毒。陳木榮醫生表示：「這三個病毒都是兒科中很常見的，我驚訝的主要原因，是因為三種病毒『同時感染』的情況真的比較少見。」

陳木榮醫生也呼籲：「我提醒診所內的所有醫師，也提醒我自己，改變以往傳統的思考邏輯，接下來這幾年診斷疾病時，兩種或是三種病毒的同時感染，一定要列入考慮。」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：腸病毒發燒不退，四天後驗出A型流感，不要輕忽「多重病菌感染」】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」